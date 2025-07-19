冷眼集／罷團只剩恐中牌與造謠牌
距離大罷免第一波投票剩下一周時間，親綠罷免團體衝刺大罷免，開始出現不理性謾罵、恐嚇話語，甚至用錯誤資訊作為宣傳，不僅製造仇恨，也讓社會更加撕裂。
罷免選戰先天上容易製造仇恨，偏偏罷團結合民進黨，在最後關頭為了催票，還不斷火上加油，大致又分為兩大類型「恐中威脅牌」與「錯誤資訊牌」。
恐中威脅牌不外乎就是民進黨最熟悉的「賣芒果乾」，諸如民進黨團總召柯建銘聲稱若大罷免失敗，台灣就會被中共長臂管轄；罷團連美方報價書錯誤，在野黨因而刪國防預算，都可以說成是呼應中共賣台，用意就是極盡可能放大「亡國感」，用極端言論召喚綠營基本盤歸隊。
例如罷團除了把藍委一概抹成「紅統立委」，更稱若台灣投降，中共會把男人送上戰場交換石油，更表示女人及小孩將成為高官「行動器官庫」。這種危言聳聽的說法早在二○○八年總統大選就出現過，當時民進黨提名的總統候選人謝長廷稱，馬英九如果當選，台灣將會「查甫找嘸工，查某找嘸尪，囝仔去黑龍江」，事實證明並未發生，沒想到時隔十七年，這種恐中威脅牌2.0竟又出籠。
錯誤資訊牌則是擷取片段資訊惡意拼湊，例如綠營側翼史書華控，國民黨立委葉元之二○二三年上了電視通告五六五次，根本無心在立院，但葉元之二○二四年才當立委。諸如此類明顯錯誤、為攻擊而攻擊的說法不勝枚舉。罷免當然是公民權利，但造謠抹黑絕對不是。
賴總統前陣子發起「團結台灣十講」，才講到一半就講不下去的原因，除了因颱風勘災為由外，以大罷免作為手段來論述團結台灣，實在太過衝突，社會反應不佳才是真正原因。大罷免注定無法團結台灣，且在罷團幾近瘋狂的政治猛攻下，大罷免走到今天這一步，也離「團結」這個主題越來越遠了。
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