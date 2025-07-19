罷團電視說明會頻失言挨轟 徐巧芯：曹興誠「親中賣台始祖」

北市五藍委罷免電視說明會昨登場，部分領銜人引用錯誤內容並抹紅對手，「港湖除銹」領銜人鍾春德批藍委是「紅統立委」，稱若台灣投降，中共會把男人送上戰場交換石油，更表示女人及小孩將成為高官「行動器官庫」，說法引發爭議。

連日來罷藍委領銜人電視說明會狀況百出，罷團領銜人史書華批葉元之在二○二三年上五六五次通告，在國會看不到人；但葉回擊自己二○二四年才當立委，反問「你是要拿明朝的劍斬清朝的官嗎？」史書華後來說「通告次數不是最重要的」。

北市說明會中，罷團領銜人陳柏宏、周庭諭批王鴻薇、羅智強凍結國防預算，卻遭洗臉。王說，獵鶚專案預算美方報價五十五億元，國防部編一一五億，「人家要五毛，我們預算給一塊」，才刪四十五億，還多給了；羅也說，這筆預算是民進黨立委王定宇刪的，「要請罷團罷免王定宇，還是要賴清德趕快開除黨籍？」陳、周無言以對。

鍾春德談話更引發激烈爭議，他說，當台灣人選擇投降跪下的時候，中共會把台灣男人送去朝鮮另闢戰場，分散美國兵力難以救援台灣，還會送到俄烏戰場換石油，剩下女性及小孩都將成為共產黨高官「行動器官庫」。

藍委徐巧芯和罷團領銜人曹興誠交鋒最激烈，曹猛打藍委親共，稱傅崐萁等人見中共中央政治局常委王滬寧，是要統戰台灣，還說「我還是藍的，投票給馬英九，是我一生犯的錯誤之一」。

曹興誠更批評「匪諜工作最認真！職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真、詐騙的人比正常人工作的更認真。」但這番「假球論」也激起棒球迷不滿，網友酸曹與賴清德總統一樣「開口就成災難」。

徐巧芯回擊，講「親中賣台」，曹興誠是始祖，曹曾和大陸領導人吃過飯、偷將晶片技術帶到大陸、拿新加坡護照等，是投機分子，隨時可能背叛台灣，而曹對她的指控就只有「抹紅、抹紅、抹紅、抹紅、再抹紅」。

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