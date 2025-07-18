呼籲出來投不同意罷免 侯友宜：這次比平常選舉還重要
國民黨立委張智倫今天在中和舉辦造勢晚會，新北市長侯友宜今天為張智倫站台時表示，這一次投票，攸關國家安全、兩岸能不能和平穩定，下一代子孫是否能在這塊土地屹立不搖，比平常選舉還重要，出來投下不同意罷免，才能守住中華民國、守住台灣，「因為我們選對人，不能把對的變成錯的」。
侯友宜表示，張智倫在這段期間受到許多扭曲、抹黑、造謠，他一定要站出來為張智倫發聲，張智倫在國會被評鑑最優秀立委，尤其中和有很多新住民，爭取新住民基本法，爭取專責機構來照顧新住民，1年多來400、500場會勘，好幾千個選民陳情，一一去解決，張沒有很多花言巧語，只有認真、誠懇、年輕、務實與專業。
侯友宜說，張智倫這一席立委，不只攸關中和大小建設，還攸關守護中華民國、守護台灣正義的力量，絕對絕對不能少了張智倫，這麼好的立委，在張最困難的時候，要發揮關聖帝君正義的精神，站出來挺正義、挺張智倫。
侯友宜也談到投票率問題，呼籲民眾一定要出來投下不同意罷免，再忙也要出來投票，相信別人會出來投，不如相信自己，出來投票才能夠守住我們中華民國、守住台灣，「我還要跟張智倫一起拚」。
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