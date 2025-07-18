憂沉默支持者不出來投票 侯友宜籲726出來投不同意罷免票
726投票倒數最後一周，新北永和立委林德福今晚在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，新北市長侯友宜致詞表示，他最擔心沉默支持者不會出來投票，呼籲大家要726要出來，不能缺少守護國家的力量。
侯友宜表示，很多人跟他說這真的吃飽太閒，又不是沒做事情，罷什麼免，如果做不好下一屆不要選，遇到人大家都這樣跟他說，這是大家的聲音。林德福爭取很多地方建設，大小事都幫忙，包含學校停車場講好幾年，因為某些原因反對，但林堅持要做，現在也爭取捷運光復線，財畫法、巴氏量表等等，太多事情講不完。
侯友宜表示，剛剛在後台他想很多，選舉有對手，「但這次做錯事情的人，要罷免做對的人」，顛倒是非，但很多民眾不知道，他會害怕緊張，中選會說搶救、踴躍投票都不行，這不是公民參與的精神，林德福選舉多年，沒有講過搶救，因為大家繼續肯定，這次他不喊搶救，要拜託大家，支持林德福的人出來投票。
侯友宜直言，他最擔心的是沉默支持者不會出來，可能沒有收到正確訊息，可能因為工作或是其他事情就不出來投票，侯呼籲，支持者要記得去投票，絕對欠你這一票，要拜託大家，要堅定果斷負責的態度，告訴自己的朋友，缺你一票會缺失守護國家的力量，正義的力量，甚至一黨獨大後，失去自由的力量，兩岸戰爭，孩子的未來，這就是要出來投票的原因。
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