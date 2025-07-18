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蔣萬安赴新北挺張智倫 強調民主不能只剩一種聲音
國民黨立委張智倫今天在中和舉辦反罷免晚會，台北市長蔣萬安跨區到新北為張站台指出，民進黨這次發動大罷免完全沒有道理，不只對張智倫，而是針對全台各縣市國民黨立委，目的就是民進黨要立法院只剩一種聲音，讓他們權力不受限制，民主不能只剩一種聲音，台灣民主必須要監督、要制衡。
蔣萬安表示，張智倫為所有鄉親爭取到1萬元，這1萬元對很多家庭來講是非常需要的，且政府完全不用舉債，民進黨說留債子孫是「假訊息」，政府去年超收5200多億，要把辛苦的納稅錢還給大家。
蔣萬安也細數張智倫政績，包括國三中和交流道、秀山分隊等，希望張繼續在國會為鄉親打拚，民進黨這一次發動的大罷免完全沒有道理，「張智倫有殺人嗎？有放火嗎？有貪汙嗎？」。
蔣萬安說，民進黨要讓立法院只剩一種聲音，只剩民進黨聲音，民進黨要讓權力不受限制、不容許被監督、被制衡，這是我們不可能接受的事情，台灣民主不能只剩一種聲音，台灣民主要監督、要制衡，這是我們得來不易的成果，必須要悉心呵護的民主。
蔣萬安說，我們不同意賴清德只搞政治、不做正事，不同意賴清德把不同的意見的人當成要被打掉的雜質，還要用納稅錢花數十億來陪民進黨一直重選，拜託大家要去拉票，還要去催票，這一次的關鍵在投票率，守住國會監督的力量、守住台灣的民主。
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