呼籲726投反罷免票 朱立倫：保住制衡力量、不讓民進黨一黨獨大

726投票倒數最後一周，新北永和立委林德福今晚在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，國民黨主席朱立倫今晚表示，林德福在立院爭取多項政策，若他跟其他國民黨立委被罷免，民進黨就會全廢除，呼籲民眾726要出來投票，保住制衡力量，不要讓民進黨一黨獨大。

朱立倫表示，林德福熟悉在地，光是這屆就爭取通過財政劃分法，包含他自己當新北市長，蘇貞昌當台北縣長、賴清德當台南市長，都說要通過財畫法，通過後新北一年可增加374億元，可以建設地方，林德福貢獻最大，卻要被罷免掉。

朱立倫指出，上周五通過普發現金一萬元，行政院長卓榮泰、總統賴清德說一萬元能幹嘛，說買冰箱或無人飛機就沒了，但人民是要過日子要生活，基層需要這一萬元，這是百姓多繳的錢，政府超收一兆八千七百多億元，執政黨還在說五四三，就是不想還錢給百姓，自己想怎麼花怎麼浪費都沒關係。

朱立倫表示，726全台國民黨立委若被罷免，民進黨就會一黨獨大，唯我獨尊，想怎麼做就怎麼做，今天立院通過，虐待7歲以下幼童致死最重可判死刑，沒想到民進黨竟敢全投反對票，他認為綠營立委不可能沒良心，沒人性，一定是配合黨的政策，閉眼投反對票，法律是要保護善良的人，不是保護加害者。

朱立倫說，726民進黨若得逞，財政劃分法、還架於民、一萬元都不會有，死刑也要廢除，至少要讓國民黨、民眾黨的多數制衡力量保住，一定要出來投票。

商品推薦