快訊

蜘蛛人？71歲翁跳上自強號「攀車廂縫隙」 從樹林搭到板橋被抓了

川普預計推出AI行動計劃 台指期夜盤衝23,300

曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 網怒：一句話惹毛全國球迷

聽新聞
0:00 / 0:00

呼籲726投反罷免票 朱立倫：保住制衡力量、不讓民進黨一黨獨大

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
726投票倒數最後一周，新北永和立委林德福今晚在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，國民黨主席朱立倫今晚出席活動，呼籲投下不同意罷免票。記者陳正興／攝影
726投票倒數最後一周，新北永和立委林德福今晚在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，國民黨主席朱立倫今晚出席活動，呼籲投下不同意罷免票。記者陳正興／攝影

726投票倒數最後一周，新北永和立委林德福今晚在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，國民黨主席朱立倫今晚表示，林德福在立院爭取多項政策，若他跟其他國民黨立委被罷免，民進黨就會全廢除，呼籲民眾726要出來投票，保住制衡力量，不要讓民進黨一黨獨大。

朱立倫表示，林德福熟悉在地，光是這屆就爭取通過財政劃分法，包含他自己當新北市長，蘇貞昌當台北縣長、賴清德當台南市長，都說要通過財畫法，通過後新北一年可增加374億元，可以建設地方，林德福貢獻最大，卻要被罷免掉。

朱立倫指出，上周五通過普發現金一萬元，行政院長卓榮泰、總統賴清德說一萬元能幹嘛，說買冰箱或無人飛機就沒了，但人民是要過日子要生活，基層需要這一萬元，這是百姓多繳的錢，政府超收一兆八千七百多億元，執政黨還在說五四三，就是不想還錢給百姓，自己想怎麼花怎麼浪費都沒關係。

朱立倫表示，726全台國民黨立委若被罷免，民進黨就會一黨獨大，唯我獨尊，想怎麼做就怎麼做，今天立院通過，虐待7歲以下幼童致死最重可判死刑，沒想到民進黨竟敢全投反對票，他認為綠營立委不可能沒良心，沒人性，一定是配合黨的政策，閉眼投反對票，法律是要保護善良的人，不是保護加害者。

朱立倫說，726民進黨若得逞，財政劃分法、還架於民、一萬元都不會有，死刑也要廢除，至少要讓國民黨、民眾黨的多數制衡力量保住，一定要出來投票。

罷免 民進黨 林德福 朱立倫 普發一萬 國民黨

延伸閱讀

影／朱立倫現身反罷免晚會 力挺林德福

影／韓國瑜現身 要永和鄉親力挺林德福

聲援林德福 韓國瑜轟民進黨這點「沒道理」：讓不同意罷免票大爆炸

中和反罷免助講 朱立倫：民進黨做主、台灣一定大失敗

相關新聞

江啟臣、顏寬恒等5藍委罷免案全數成案 中選會宣布823投票

中選會今開委員會議中審定國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案結果成立，中選會表示，將函請被罷免人於文到...

整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知

罷免投票不僅7月26日！中選會今（18）日宣布，國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案成立，同時決議...

稱罷免反對黨是政治屠殺 韓國瑜：接待外賓介紹台灣民主「心比腎還虛」

大罷免投票倒數，國民黨立委張智倫今天在中和舉行反罷免晚會，找來立法院長韓國瑜站台指出，他去年才到中和幫張智倫輔選，今年又...

曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 網怒：一句話惹毛全國球迷

國民黨立委徐巧芯罷免案說明會今天登場，與罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠交火，雙方火藥味濃厚，但曹在發言中竟重提棒球假球來比...

轟曹興誠親中始祖 徐巧芯揭連串黑歷史：隨時可能再背叛台灣

立委徐巧芯罷免案今舉辦電視說明會，罷團領銜人曹興誠和徐兩人辯論交鋒火藥味濃，雙方互相指控「親中賣台」，徐痛批，曹的所有指...

上午送走父親、下午迎投票日出爐 江啟臣：這場罷免不只針對我一人

立法院副院長江啟臣上午剛剛辦完告別式，送走爸爸後，下午迎來8月23日罷免投票日出爐，江啟臣說，「這場罷免，不只是針對我一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。