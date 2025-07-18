影／朱立倫現身反罷免晚會 力挺林德福

罷免投票進入關鍵倒數最後一周，新北永和區立委林德福晚上在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，應邀出席的國民黨主席朱立倫以新北市老市長的身分，向永和鄉親表示，他做過8年市長，包括蘇貞昌、賴清德在當地方首長時，都說要修正財劃法，現在好不容易通過，替新北爭取374億、四年1500億，另外還有民進黨騙了十幾年的「還假於民」，在在野黨努力下還給民眾5天假，加上上禮拜終於通過還一萬塊錢給民眾，中央4年來超收1.87兆，這些都是人民的錢。

朱立倫說，對於還稅於民，民進黨先是裝糊塗，然後開始亂扯，現在又裝窮，說用到只剩四千多億，就是不想發，「吃銅、吃鐵、吃百姓」，新加坡做得到，韓國做得到，各國都為了拚經濟，只有民進黨做不到，只會搞政治、搞鬥爭。 國民黨主席朱立倫（左二）晚上現身立委林德福（左右）反罷免晚會力挺。記者陳正興／攝影 立委高金素梅（右）現身力挺立委林德福（左），要永和鄉親高唱「我們都是一家人」。記者陳正興／攝影 國民黨主席朱立倫（右二）晚上現身立委林德福（左二）反罷免晚會力挺。記者陳正興／攝影 新北永和區立委林德福晚上在四號公園舉辦反罷免晚會，不少永和鄉親出席力挺。記者陳正興／攝影 國民黨主席朱立倫（圖）晚上現身立委林德福反罷免晚會力挺。記者陳正興／攝影

商品推薦