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影／韓國瑜現身 要永和鄉親力挺林德福

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
新北永和區立委林德福（中）晚上在四號公園舉行反罷免晚會，立法院長韓國瑜（左）與前立委鄭麗文（右）現身力挺。記者陳正興／攝影
新北永和區立委林德福（中）晚上在四號公園舉行反罷免晚會，立法院長韓國瑜（左）與前立委鄭麗文（右）現身力挺。記者陳正興／攝影

罷免投票進入倒數最後一周，新北永和區立委林德福晚上在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，應邀出席的立法院長韓國瑜致詞開頭就說「去年來幫林德福輔選，今年來反罷免林德福，一年選一次，這沒道理」，呼籲新北永和民眾726出來投票，讓不同意罷免票大爆炸。

新北永和區立委林德福（左）晚上在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，立法院長韓國瑜（右）要永和鄉親力挺在地好立委。記者陳正興／攝影
新北永和區立委林德福（左）晚上在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，立法院長韓國瑜（右）要永和鄉親力挺在地好立委。記者陳正興／攝影
新北永和區立委林德福（中）晚上在四號公園舉行反罷免晚會，立法院長韓國瑜（左）與前立委鄭麗文（右）現身力挺。記者陳正興／攝影
新北永和區立委林德福（中）晚上在四號公園舉行反罷免晚會，立法院長韓國瑜（左）與前立委鄭麗文（右）現身力挺。記者陳正興／攝影

韓國瑜 罷免 林德福

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