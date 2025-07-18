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稱罷免反對黨是政治屠殺 韓國瑜：接待外賓介紹台灣民主「心比腎還虛」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立法院長韓國瑜今天到中和為張智倫站台。記者葉德正／攝影
立法院長韓國瑜今天到中和為張智倫站台。記者葉德正／攝影

罷免投票倒數，國民黨立委張智倫今天在中和舉行反罷免晚會，找來立法院長韓國瑜站台指出，他去年才到中和幫張智倫輔選，今年又來，世界上有這種事嗎？把反對黨罷掉這不是民主政治，是政治大屠殺，他今天才接見瓜地馬拉外賓，他跟他們介紹台灣是百分百民主國家，不過想到大罷免「我的心比腎還要虛」。

韓國瑜說，張智倫這一年半在立法院，全力衝刺，為中和鄉親打拚，他未來將會是有影響力的大排立委，他常說，立委、議員是「員」，而里長、行政院長是「長」的，都要被員監督，這是台灣民主政治非常好的分工，一點一滴進步。

韓國瑜說，一種米養百種人，有些人很會質詢，有些人法案特別厲害，有些人則很會看預算，官員不怕你質詢，就怕你刪預算。

韓國瑜說，他去年才來中和幫張智倫輔選，今年又來一次「世界上有這種事嗎？」，一年搞一次，這不是民主，把所有藍軍立委罷免，全世界沒有這樣的。

韓國瑜說，把反對黨立委罷免掉，這不是民主政治、這是政治大屠殺，拜託大家一定要擦亮眼睛，了解真正民主，當年動員戡亂時期解除，好不容易邁向民主社會，這30多年努力，不該被摧毀掉。

他接見過很多外國議員，今天才接見瓜地馬拉外賓，他跟他們介紹台灣是百分百民主國家，不過想到大罷免「我的心比腎還要虛」，大家一定要去投下不同意罷免票。

韓國瑜 罷免 瓜地馬拉 張智倫 國民黨 反罷

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