影／台中二、三、八選區823罷免投票 罷團最後階段衝刺
中選員會今天審查通過藍委中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中八江啟臣等3件罷免案宣告成立，並決議罷免案8月23日投票。罷免團體士氣高昂，今天下午在台灣大道與美村路口為7月26日罷免投票日衝刺，另外同時也有13組人在台中市區重點路口宣傳大罷免。
市議員黃守達也在現場表示，今日中選會正式公告台中市第二、三、八選區罷免案全數成立，投票日將在8月23日舉行。他指出，這是台灣民主前進的重要時刻，7月26日要護台灣，8月23日要接棒前行，大台中我同意，每一區都要同意罷免，才能讓台灣回到正軌，讓民意真正被看見。
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