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聲援林德福 韓國瑜轟民進黨這點「沒道理」：讓不同意罷免票大爆炸

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立法院長韓國瑜今致詞開頭就說「去年來幫林德福輔選，今年來反罷免林德福，一年選一次，這沒道理」，呼籲民眾726出來投票。記者江婉儀／攝影
立法院長韓國瑜今致詞開頭就說「去年來幫林德福輔選，今年來反罷免林德福，一年選一次，這沒道理」，呼籲民眾726出來投票。記者江婉儀／攝影

726投票倒數最後一周，新北永和立委林德福今晚在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，立法院長韓國瑜今致詞開頭就說「去年來幫林德福輔選，今年來反罷免林德福，一年選一次，這沒道理」，呼籲民眾726出來投票，讓不同意罷免票大爆炸。

韓國瑜表示，林德福沒有讓永和鄉親失望，他曾當永和市民代表、永和市長跟七屆立委，保護善良民眾，是永和的土地公，林德福一直在財政委員會爭取經費建設永和，還有普發現金一萬元，莫忘世上苦人多，國民黨爭取多發一萬元，卻背造謠舉債，執政黨過去四年多超收一兆八千多億元，去年是五千兩百多億元，新加坡、南韓、香港都有普發現金給國民，難道有錯嗎？

韓國瑜指出，物價不斷上漲，美國關稅不斷增加，時任行政院長蘇貞昌在任時也發過六千元，為什麼現在普發現金，就要被罵債留子孫？這是超收的稅金，透過這點可見，執政黨要推動罷免，殺光在野立委，沒有國家用政府資源罷免在野立委，這不是民主，這是要走向獨裁跟專制，過去四十年的民主，一代又一代的努力全部一場空。

韓國瑜說，去年基隆市長謝國樑也被提罷免，很多人說支持謝國樑，不會出來投票，那就完了，要支持林德福，一定要出來投票，要保護民主最後一絲元氣，這幾十年來的成果，永和鄉親大團結，讓林德福度過罷免難關，給林德福力氣、勇氣，大家大團結，讓不同意罷免票大爆炸，迎接更好美的台灣民主。

立法院長韓國瑜今致詞開頭就說「去年來幫林德福輔選，今年來反罷免林德福，一年選一次，這沒道理」，呼籲民眾726出來投票。記者江婉儀／攝影
立法院長韓國瑜今致詞開頭就說「去年來幫林德福輔選，今年來反罷免林德福，一年選一次，這沒道理」，呼籲民眾726出來投票。記者江婉儀／攝影

韓國瑜 罷免 林德福 普發一萬

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