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影／罷免關鍵周 黃國昌現身永和力挺林德福

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
立委林德福（左）在永和公園舉辦反罷造勢，民眾黨主席黃國昌（右）現身力挺。記者陳正興／攝影
立委林德福（左）在永和公園舉辦反罷造勢，民眾黨主席黃國昌（右）現身力挺。記者陳正興／攝影

罷免投票進入關鍵倒數，立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾黨主席黃國昌現身力挺，除了向民眾力推林德福在立法院內努力的表現，也將立法院日前三讀通過普發現金每人1萬元，傳出行政院長卓榮泰哭窮，評估以不編列預算方式解套，黃國昌痛批，民進黨的不長進，過去4年民進黨超徵1.87兆，從人民身上超徵的錢，還財於民有什麼問題。

立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾喊出反罷免口號。記者陳正興／攝影
立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾喊出反罷免口號。記者陳正興／攝影
立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾喊出反罷免口號。記者陳正興／攝影
立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾喊出反罷免口號。記者陳正興／攝影
立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾帶著愛犬一同喊出反罷免口號。記者陳正興／攝影
立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾帶著愛犬一同喊出反罷免口號。記者陳正興／攝影
立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾喊出反罷免口號。記者陳正興／攝影
立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾喊出反罷免口號。記者陳正興／攝影

黃國昌 罷免 民進黨 林德福 普發一萬

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