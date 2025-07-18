影／罷免關鍵周 黃國昌現身永和力挺林德福
罷免投票進入關鍵倒數，立委林德福在永和公園舉辦反罷造勢，民眾黨主席黃國昌現身力挺，除了向民眾力推林德福在立法院內努力的表現，也將立法院日前三讀通過普發現金每人1萬元，傳出行政院長卓榮泰哭窮，評估以不編列預算方式解套，黃國昌痛批，民進黨的不長進，過去4年民進黨超徵1.87兆，從人民身上超徵的錢，還財於民有什麼問題。
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