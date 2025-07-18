罷免投票倒數 北檢聯手警調防堵境外勢力、地下賭盤、假訊息

罷免投票進入倒數，傳出中共對台商、企業施壓，試圖影響選舉。台北地檢署王俊力檢察長為強化查賄力道，提升查緝能量，於昨日及今日率領襄閱主任檢察官高一書、主任檢察官郭進昌，前往調查局台北市調查處、台北市政府警察局舉辦查賄座談，盼能全力阻絕境外勢力、嚴辦罷免賭盤並防杜假訊息介選。

王俊力表示，本次罷免查察工作除查賄制暴外，應強化反滲透法執法意識，嚴加清查可疑境外資金，加強偵蒐境外敵對勢力藉由特定團體或個人介入罷免。又鑑於通訊科技設備普及，各種假訊息快速傳播，且可能產生顛覆性之影響，各機關都應速查嚴辦，防範各種利用散播假訊息引發之負面效應。

另外，針對不法份子或境外勢力可能以對於罷免案的特定結果較高賠率作為賭博條件，開設賭盤，誘引選民為獲取賭金下注，並進而投票，這對於投票結果將造成嚴重干擾，務必從嚴查緝地下賭博管道，壓制罷免賭盤，斷絕賭盤效應。

王俊力指出，北檢將結合轄區警、調、政風、移民等各單位共同努力，發揮團隊合作辦案精神，一同秉持「有聞必查」、「有據必辦」，強力查賄，杜絕不法。

為辦理第11屆立法委員罷免查察工作，北檢於7月16日成立「查察妨害罷免執行小組」，並於同日進行揭牌儀式，全面啟動各項查察工作。另於7月16日至30日成立「分區查察聯繫中心」，24小時受理民眾檢舉妨害罷免案件，國人如有發現妨害罷免不法情事，可透過0800-024-099 檢舉專線提供情資，共同維護乾淨選風。 台北地檢署檢察長王俊力（前排右3）要求台北市調查處加強防堵境外勢力介入罷免選舉。圖／北檢提供

商品推薦