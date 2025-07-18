中和反罷免助講 朱立倫：民進黨做主、台灣一定大失敗
726罷免投票進入最後倒數，國民黨立委張智倫今天在中和舉行晚會反罷免，國民黨主席朱立倫表示，如果這次大罷免成功，新北市不只財劃法374億元沒了，包括還假於民、還稅於民1萬元都會沒有，甚至台灣會朝廢死這條路前進，當台灣民主變成民進黨做主，這就是一黨獨大、就是獨裁， 台灣就會大失敗。
朱立倫說，張智倫進到立法院後，被評為特優立委，是中和最驕傲的孩子，在立法院做的事情，都是對中和、新北有幫助的事情。
朱立倫說，他做過8年市長，包括蘇貞昌、賴清德在當地方首長時，都說要修正財劃法，現在好不容易通過，替新北爭取374億、四年1500億，另外還有民進黨騙了十幾年的「還假於民」，在在野黨努力下還給民眾5天假，加上上禮拜終於通過還一萬塊錢給民眾，中央4年來超收1.87兆，這些都是人民的錢。
朱立倫說，對於還稅於民，民進黨先是裝糊塗，然後開始亂扯，現在又裝窮，說用到只剩四千多億，就是不想發，「吃銅、吃鐵、吃百姓」，新加坡做得到，韓國做得到，各國都為了拚經濟，只有民進黨做不到，只會搞政治、搞鬥爭。
朱立倫也說，剴剴事件被虐致死，今天立法院修行法，希望七歲以下小朋友凌虐致死可以判到死刑，但民進黨全部反對，真的沒有良知，因為這是黨中央賴清德要求的，他們要廢死。
朱立倫說，如果這次大罷免成功，新北市不只有財劃法374億元沒了，包括還假於民、還稅於民1萬元都會沒有，甚至台灣會朝廢死這條路前進，當台灣民主變成民進黨做主，這就是一黨獨大、就是獨裁， 台灣就會大失敗，一定要出來投票。
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