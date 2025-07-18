颳強風飄雨…牛煦庭反惡罷演講 藍白大咖到場力挺

罷免投票倒數8天，國民黨桃園立委牛煦庭今在龜山坪頂舉辦反惡罷演講，盡管現場颳起強風還飄雨，仍有數以百計民眾力挺。牛煦庭說，沒想過上任不到兩2年就面對毫不講理的大罷免，現在白天要工作，晚上要向地方說明，實在辛苦，但即便累的不成人形，也要堅持到底。

牛煦庭反罷免除了國民黨立委陳菁徽、吳宗憲和桃園市長張善政站台力挺，民眾黨主席有講到場。

陳菁徽批賴清德自己曾說發現金很好，可以給父母繳孩子學費，現在卻批評普發現金一萬元特別條例，是「換了位置、換了腦袋」。

桃園市長張善政表示，牛煦庭在中央爭取改善通學步道經費，讓市府才有預算執行，通學步道才做得出來。今天竟然有人要出來罷免這麼好的立法委員，身為市長當然才要站出來，告訴大家「我們要保護他，他就會保護我們」。

另外，龜山有機場捷運，未來還有捷運棕線和灰線，棕線在中央審查擺了很久，是牛煦庭爭取加速，而灰線會跟新北林口線連接，蓋捷運要花錢，也需要牛煦庭幫忙爭取。還有一個禮拜就要投票，絕對不能讓牛煦庭輕易被罷免。

立委吳宗憲說，藍白努力推動致死虐兒最重可判死刑，但民進黨反對，而且在搞大罷免。一路以來，有很多法案是福國利民，但這執政黨就是反對，例如剴剴案，不但處處阻撓，始終反對，實在離譜，「取人性命我也不喜歡，但即使有菩薩心腸，也要有霹靂手段」，謝謝牛煦庭在各種法案的支持，這麼好的立委卻要被罷免，全世界沒有人玩過無差不誒罷免，726一定要投不同意罷免，告訴執政黨做錯了。

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