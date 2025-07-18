為林德福站台反罷免 黃國昌：投下不同意票對民進黨說不

726投票倒數最後一周，新北永和立委林德福今晚在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，民眾黨主席黃國昌來站台，黃國昌批評，民進黨不但反對虐童法案，還哭窮說沒錢，質疑「超徵稅金去哪了？」黃國昌呼籲，下周六要出來投下不同意罷免票。

黃國昌表示，這次這次由民進黨、賴清德發動的大惡罷，是選輸不認輸，這絕對不是林德福一個人的戰爭，也不是國民黨，這是一場一起捍衛台灣的民主跟法治，讓民進黨、賴清德知道，只有人民才是國家的主人，不是民進黨或是賴清德。

黃國昌指出，過去這一年，在野黨立委在立法院共同推動了非常多福國利民的重要法案，而過去執政黨8年很多跳票法案，都是在野黨幫忙兌現，例如才剛通過的虐童法案，台灣生育率全世界最後一名，已是少子女化時代，卻有人將孩童虐待致死，在愷愷案看到太多父母落淚，在野黨承諾推動修法，但他無法相信，民進黨立委竟投下反對票。

黃國昌表示，過去一年來，為警消、軍人、勞工們提供更好的待遇，本該是執政黨該做的，民進黨不做，在野黨來做。如今，行政院長卓榮泰跟納稅人哭窮「我不知怎麼執政，不知怎麼當行政院長」這主人下台剛好而已。

黃國昌批評，過去4年執政黨超徵稅金1兆8千億元，都是民脂民膏，民眾黨前陣子與國民黨合作通過特別條例，要把這些超徵的稅金，補助基層勞工跟醫護人員，沒想到民進黨無恥，竟出來哭窮，請問執政黨這些超徵的錢去哪裡了？

黃國昌表示，7月26日就要投票，拜託中永和的朋友們站出來投下不同意罷免票，對民進政府說不，對賴清德說不，要民進黨好好反省，也給民進黨一個訊號「人民受夠了」，虛心傾聽基層人民聲音，這場仗民眾黨不會置之不理，這攸關台灣的民主跟國會，不能讓民進黨奪回國會半數，把這些一項一項的改革法案全部取消掉。

參加造勢活動民眾比出手勢，不同意罷免立委林德福。記者陳正興／攝影 726投票倒數最後一周，新北永和立委林德福今晚在四號公園舉辦反罷免造勢晚會，民眾黨主席黃國昌來站台記者陳正興／攝影

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