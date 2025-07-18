上午送走父親、下午迎投票日出爐 江啟臣：這場罷免不只針對我一人
立法院副院長江啟臣上午剛剛辦完告別式，送走爸爸後，下午迎來8月23日罷免投票日出爐，江啟臣說，「這場罷免，不只是針對我一個人，而是對許多跟我一樣認真做事的立委的考驗。」
江啟臣在臉書上表示，「我要再次謝謝所有一路以來支持啟臣的鄉親好朋友，8/23為豐原山城一起投下不同意罷免！」
江啟臣說，今天上午各界親朋好友與我們一家人一起送走爸爸，下午獲知中選會宣布中八選區進入罷免第三階段，訂於8月23日投票！
最近罷免風波四起，我也是其中一位。在我至親離世、低調守喪的這段日子裡，卻有人藉此作文章、操作負面訊息，說不心痛是假的，但我不予回應！因為我相信踏實做事比說話更有力量。
江啟臣表示，我出身農家，從政以來不改初衷，始終把豐原、山城的建設發展放在心上。
國道四號豐潭段通車2年多了，東豐快速道路正在加速復工，中橫復建已核定，我也努力推動捷運紅線至豐原；這些建設不是口號，都是我親手爭取、一步步推動十多年累積而來的成果。
江啟臣有感而發地指出「政治路上難免風風雨雨，但我問心無愧。」
強調自己在國會，我用行動為人民監督政府、為鄉親大力發聲、努力推動國會外交，讓政府傾聽民意、讓世界看見台灣。在地方，傾盡全力爭取農業、教育、文化、經濟、青年等各項建設與發展！
我也知道，這場罷免，不只是針對我一個人，而是對許多「跟我一樣認真做事的立委」的考驗。
我要再次謝謝所有一路以來支持啟臣的鄉親好朋友，8/23為豐原山城一起投下「不同意罷免」！
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言