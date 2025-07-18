上午送走父親、下午迎投票日出爐 江啟臣：這場罷免不只針對我一人

立法院副院長江啟臣上午剛剛辦完告別式，送走爸爸後，下午迎來8月23日罷免投票日出爐，江啟臣說，「這場罷免，不只是針對我一個人，而是對許多跟我一樣認真做事的立委的考驗。」

江啟臣在臉書上表示，「我要再次謝謝所有一路以來支持啟臣的鄉親好朋友，8/23為豐原山城一起投下不同意罷免！」

江啟臣說，今天上午各界親朋好友與我們一家人一起送走爸爸，下午獲知中選會宣布中八選區進入罷免第三階段，訂於8月23日投票！

最近罷免風波四起，我也是其中一位。在我至親離世、低調守喪的這段日子裡，卻有人藉此作文章、操作負面訊息，說不心痛是假的，但我不予回應！因為我相信踏實做事比說話更有力量。

江啟臣表示，我出身農家，從政以來不改初衷，始終把豐原、山城的建設發展放在心上。

國道四號豐潭段通車2年多了，東豐快速道路正在加速復工，中橫復建已核定，我也努力推動捷運紅線至豐原；這些建設不是口號，都是我親手爭取、一步步推動十多年累積而來的成果。

江啟臣有感而發地指出「政治路上難免風風雨雨，但我問心無愧。」

強調自己在國會，我用行動為人民監督政府、為鄉親大力發聲、努力推動國會外交，讓政府傾聽民意、讓世界看見台灣。在地方，傾盡全力爭取農業、教育、文化、經濟、青年等各項建設與發展！

我也知道，這場罷免，不只是針對我一個人，而是對許多「跟我一樣認真做事的立委」的考驗。

我要再次謝謝所有一路以來支持啟臣的鄉親好朋友，8/23為豐原山城一起投下「不同意罷免」！

立法院副院長江啟臣上午剛剛辦完告別式，送走爸爸後，下午迎來8月23日罷免投票日出爐。圖／翻攝自江啟臣臉書

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