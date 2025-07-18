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大罷免首波7月26日投票 台中3罷團今晚「台灣大道罷免一條龍」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中3罷團今晚串聯，號召民眾站上台灣大道路口，展開「罷免一條龍」宣傳大罷免活動。記者趙容萱／攝影
台中3罷團今晚串聯，號召民眾站上台灣大道路口，展開「罷免一條龍」宣傳大罷免活動。記者趙容萱／攝影

首波大罷免將在7月26日投票，台中市區中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」等3罷團今晚串聯，展開「台灣大道罷免一條龍」，包括民進黨市議員、民眾也來應援，站在台灣大道14路口宣傳大罷免，展現罷團合作的強大氣勢。

中選會審定首波罷免案，包括台中市區3名藍委，包括中四廖偉翔、中五黃健豪與中六羅廷瑋都列為首波遭罷免名單，將在7月26日投票。另外，中選員會今審查通過藍委中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中八江啟臣等3件罷免案宣告成立，並決議罷免案8月23日投票。

中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」等台中這三區罷團志工今晚6時起，發起「台灣大道的罷免一條龍」罷免活動，號召民眾在台灣大道、美村路口等14個路口站街口一小時宣傳大罷免。

台中3罷團今晚串聯號召民眾站上台灣大道路口，展開「罷免一條龍」宣傳大罷免活動。記者趙容萱／攝影
台中3罷團今晚串聯號召民眾站上台灣大道路口，展開「罷免一條龍」宣傳大罷免活動。記者趙容萱／攝影

黃健豪 顏寬恒 羅廷瑋 罷免 江啟臣 楊瓊瓔 廖偉翔 台灣大道 台中市

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