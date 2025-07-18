吳思瑤喊話蔣萬安「普發2萬」 徐巧芯酸：妳先去選市議員

針對普發現金1萬，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今受訪點名台北市長蔣萬安，直言台北市歲計賸餘539億元，換算下來台北市民可普發約2萬元。對此，立委徐巧芯下午與蔣萬安車掃受訪指出，吳思瑤可能要先去選台北市的議員，再找同事共同提案。

蔣萬安抵達現場時，也呼籲支持者出來投票，媒體問他台北市民可普2萬？蔣萬安並未回答，僅說「謝謝謝謝」；徐巧芯表示，中央的立法委員當然是關心中央的預算，中央既然都有稅收超徵，過去也有普發過現金，或是消費券，在現在川普的關稅戰中，也是以中央的整體紓困經費為主，經費運用就是以中央為主，所以除非吳思瑤是要轉戰台北市議員。

徐巧芯指出，對中央的立法委員來說，在意的就是川普關稅，是全中華民國中央的議題，當然是以中央的經費為主，尤其是中央的經費規模，跟縣市的規模差非常多，否則大家為什麼希望能夠爭取到每年416億每年的補助款呢？中央為什麼要剋扣掉台北市的27.3%的預算呢？

她說，中央已經剋扣台北市補助款的預算了，台北市的預算，跟中央比起來相當有限，今天需要紓困，需要普發現金，當然是以中央為主。所以除非吳思瑤現在要轉戰台北市議員，否則她說這些話是愧對他自己身為中央立法委員。

商品推薦