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曹興誠自曝是「藍的」 徐巧芯猛轟沒誠信、跳票

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立委徐巧芯下午出席罷免案公辦電視說明會，罷免領銜人曹興誠（中）也到場，他強調要把幫助中共政權的立委汰除。記者葉信菉／攝影
台北市立委徐巧芯下午出席罷免案公辦電視說明會，罷免領銜人曹興誠（中）也到場，他強調要把幫助中共政權的立委汰除。記者葉信菉／攝影

立委徐巧芯罷免案今舉辦電視說明會，罷團領銜人曹興誠和徐兩人辯論火藥味濃厚相互交鋒，徐巧芯更指控，曹聲稱要捐給國防部30多億預算完全跳票，沒有誠信，如何說服民眾。曹會後則批評，徐整場發言都在踢人、罵人，大罷免是民眾看不下去才站出來，不是藍綠對立，「我就是藍的」，是要把禍害台灣立委趕出社會。

徐巧芯指出，曹興誠說要捐30億給國防部，2023年又說要捐2千萬，但她實際調閱國防部資料，從2020-2025年均無收受曹的捐款紀錄，「一個滿口批評幌子，一開口就是在騙人」，做一個罷免領銜人沒有誠信，要如何取信於民，曹對她的指控就只有一個「抹紅、抹紅、抹紅、抹紅、再抹紅」。

徐巧芯會後受訪表示，今天表現有達到自己期望，大多數想說的話都有講到，但也很遺憾曹興誠無法正面回他的問題，對於曹日前聲稱徐罷不掉活不下去，今天有特別解釋是怕隱私揭發，讓她鬆一口氣，「千萬不要拿自己生命開玩笑。」

曹興誠會後受訪表示，徐整場辯論都在罵人，不但罵他、賴清德總統、柯建銘甚至連邱議瑩都罵，但他今天作為領銜人送出4萬2000份連署書，不是只有他一人要罷免她，痛批徐是一個只會踢人、打人立委，國民黨暴力立法更是集體的犯罪行為，罷免跟賴清德、柯建銘都無關，是大家看不下去才站出來。

針對徐質疑他才是真正統戰始祖，曹拿出手板回應，徐稱他說過「早上8點投票，下午6點就統一」，但其實有上下文，他主要要表述是中國大陸不要文攻武嚇，而是取得台灣大多數民心，請台灣方辦統一公投，卻遭到國民黨惡意解讀，他強掉沒有大罷免沒有藍綠對決，「我就是藍的」，是要把中共禍害的立委趕出這個社會。

賴清德 罷免 統戰 柯建銘 曹興誠 徐巧芯 國民黨 中共

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