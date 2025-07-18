徐巧芯合體蔣萬安 南松山掃街催罷免不同意票

國民黨立委徐巧芯今天晚間合體台北市市長蔣萬安，乘車隊前往南松山掃街，催出罷免不同意票。針對民進黨立委吳思瑤對普發現金可能卡關，喊出台北市也歲計賸餘539億元，換算下來245萬名市民可普發約2萬元，徐巧芯認為立委應該注意中央的政策及歲收，並酸難道吳思瑤要選市議員。

徐巧芯表示，身為中華民國的立法委員，當然關心美國總統川普關稅戰對全國的影響，當然以中央經費為主，至於地方經費如何運用，如果吳思瑤要選台北市議員，再跟他的同事們討論。

國民黨立委徐巧芯（中）晚間出發南松山掃街宣傳不同意罷免，並與支持者合影。記者曾原信／攝影 國民黨立委徐巧芯（中）晚間出發南松山掃街宣傳不同意罷免，支持者於出發點熱烈歡迎。記者曾原信／攝影 國民黨立委徐巧芯（右）牽著台北市長蔣萬安（左）迎接不同意罷免的支持者。記者曾原信／攝影 台北市長蔣萬安（左）與立委徐巧芯（右）晚間出發南松山掃街宣傳不同意罷免，支持者於出發點熱烈歡迎。記者曾原信／攝影

商品推薦