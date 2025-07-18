曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 網怒：一句話惹毛全國球迷

國民黨立委徐巧芯罷免案說明會今天登場，與罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠交火，雙方火藥味濃厚，但曹在發言中竟重提棒球假球來比喻國民黨立委。粉專政客爽直轟失言，認為這是應鞠躬道歉的汙衊。底下也有網友暗酸此番言論與賴清德總統一樣，「一開口就成災難」。

曹興誠發言指出，藍委通過法案都是暴力立法不遵守程序正義，甚至有人連條文都沒看就三讀，徐巧芯這過程中也完全為站出來反對，甚至聽著黨團總召傅崐萁指令去攻擊咬人踢人，這些徐該如何回應。

曹痛批，藍委和國民黨成天都說自己很認真，「匪諜工作最認真、職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真、詐騙的人比正常人工作的更認真。」講多認真完全沒有意義。

但此番言論也引發爭議，粉專政客爽表示，職棒發展至今有過無數人努力的心血才走出假球陰霾，好不容易走到現在越來越多人關注中華職棒的比賽，結果曹直接說職棒裡面有打假球的，整個棒球界又被潑髒水了，痛批「這無關政治，根本是要公開鞠躬道歉的汙衊」更點名棒球迷跟職棒會長蔡其昌都應該關注。

不少網友在下方留言「為罷而罷胡言亂語、一句話惹毛全國職棒球迷」、「他是去綠營亂的」、「開口就跟賴清德一樣即災難」、「那只能呼叫蔡會長囉」、「真的是到處點火」。

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