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羅明才江啟臣等5藍委罷免案成立 8月13日起辦說明會

中央社／ 台北18日電

中選會今天表示，國民黨立委羅明才顏寬恒楊瓊瓔江啟臣林思銘罷免案成立；7月31日前發布罷免公告，8月13日至8月22日辦理公辦電視罷免說明會，8月23日投開票。

中選會下午透過新聞稿表示，立委新北市第11選舉區羅明才罷免案，原選舉區選舉人總數29萬6636人，法定連署人人數應為2萬9664人以上，該罷免案提出的連署人人數3萬6111人，經查對後符合規定人數3萬878人，不符合規定人數5233人。

中選會說，立委台中市第2選舉區顏寬恒罷免案，原選舉區選舉人總數30萬2779人，法定連署人人數應為3萬278人以上，該罷免案提出的連署人人數3萬7156人，經查對後符合規定人數3萬1398人，不符合規定人數5758人。

中選會指出，立委台中市第3選舉區楊瓊瓔罷免案，原選舉區選舉人總數26萬251人，法定連署人人數應為2萬6026人以上，該罷免案提出的連署人人數3萬1519人，經查對後符合規定人數2萬6657人，不符合規定人數4862人。

中選會說，立委台中市第8選舉區江啟臣罷免案，原選舉區選舉人總數21萬595人，法定連署人人數應為2萬1060人以上，該罷免案提出的連署人人數2萬6730人，經查對後符合規定人數2萬1839人，不符合規定人數4891人。

中選會表示，立委新竹縣第2選舉區林思銘罷免案，原選舉區選舉人總數23萬2865人，法定連署人人數應為2萬3287人以上，該罷免案提出的連署人人數2萬9827人，經查對後符合規定人數2萬4112人，不符合規定人數5715人。

中選會表示，羅明才罷免案，連署前死亡人數4人；顏寬恒罷免案，連署前死亡人數4人，有偽造情事人數3人；楊瓊瓔罷免案，連署前死亡人數2人，有偽造情事人數5人；江啟臣罷免案，連署前死亡人數44人，有偽造情事人數3人；林思銘罷免案，連署前死亡人數1人，涉有偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法第241條職務告發的規定移送最高檢察署。

有關罷免案後續重要日程，中選會說，7月28日前，被罷免人提出答辯書、7月31日前發布罷免公告、8月3日 投票人名冊編造完成、8月13日至8月22日辦理公辦電視罷免說明會、8月19日前公告罷免投票人人數、8月23日投開票、8月29日前審定罷免投票結果、8月29日公告罷免投票結果。

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