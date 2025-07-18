罷免投票前黃金周 藍營三地造勢盼催出不同意票

7月26日罷免投票進入倒數階段，國民黨把握最後的週末假期，19、20日將分別在新北市、台中市及桃園市舉辦大型造勢，並在25日於凱道舉行選前之夜，全黨上下總動員，利用最後機會向支持者喊話催票，呼籲大家726出門投下不同意罷免票。

7月26日罷免投票進入倒數階段，這一波國民黨立委罷免案，多集中在台北市、新北市、桃園市及台中市，為反制大罷免，國民黨也利用投票前最後的週末假期，在新北市、台中市及桃園市舉辦大型反罷造勢，並於25日在凱道舉辦選前之夜。

國民黨19日下午將在新北市板橋第一運動場舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」，為遭提罷免的國民黨新北市第1選區立委洪孟楷、第7選區立委葉元之、第8選區立委張智倫、第9選區立委林德福、第11選區立委羅明才，以及第12選區立委廖先翔加油打氣，呼籲選民726出門投下不同意罷免票。

當天新北市議會議長蔣根煌將率黨籍市議員一同站台，前總統馬英九、前中廣董事長趙少康將以名人身分到場助講，而國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，以及雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠等人，都會到場助講，營造新北藍營大團結的氛圍。

而緊接著就是19日晚間在台中市舉辦「台中再贏一次」反罷造勢晚會，支持遭提罷免的國民黨台中市第2選區立委顏寬恆、第3選區立委楊瓊瓔、第4選區立委廖偉翔、第5選區立委黃健豪、第6選區立委羅廷瑋，以及第8選區立委江啟臣等人。

而朱立倫、韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕、張麗善、趙少康等人，將在參加完新北造勢後，南下趕場，另外前台中市長胡志強、南投縣長許淑華、基隆市長謝國樑等人，也會到場支持，而民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅，以及國民黨立委馬文君、游顥、丁學忠等人，也將到場聲援。

7月20日，國民黨則將在桃園市中壢區舉辦「反惡罷 顧桃園」守護民主之夜，為遭提罷免的國民黨桃園市立委，以及國民黨新竹市立委鄭正鈐，向選民懇託拜票，呼籲大家726出門投下不同意罷免票。包含蔣萬安、趙少康、侯友宜、黃國昌、韓國瑜、盧秀燕、張善政及朱立倫，也都將到場助講。

另外，國民黨將在25日於台北市凱道舉辦選前之夜大型造勢，訴求「反惡罷、救民主」，由於隔天就要進行投票，考量各選區立委必須回防選區，以北北基桃的藍委為主，但包含雙北市、台中市、桃園市等藍營執政縣市首長都會到場，也邀請民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安一同出席。

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