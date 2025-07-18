罷免領銜人說明會上落淚 賴士葆：民眾哭說台灣怎變這樣
中選會公辦電視罷免說明會，下午登場的立委賴士葆批罷團不做功課，一一回擊罷免所提出的理由。而罷免案領銜人張艾安則是講到志工們捨棄休閒、利用下班時間宣講時落淚，強調有些信念直得流血流淚捍衛爭取。
第一階段中，提議罷免賴士葆的領銜人張艾安細數，國民黨及民眾黨的國會擴權法案、毀憲亂政，後續更推出一系列萬劫不覆惡法，導致中央政府無法做事、無法推行政策，尤其是亂砍預算案，主計長直言學費補助、長照、育兒津貼等都恐打七折。
張艾安說，在國防預算上，更是導致國軍無力守護，居家沒有相關的保全、還乾脆把門鎖拆掉，但是止戰就是要有保護自己的能力。另外，砍台電千億元補助，恐讓電力供應不穩、電纜無法地下化，增加員工工作風險，算不算是草菅人命？
賴士葆在第一階段回覆，抱著沉痛難過的心情參加辯論說明會，當初民進黨高喊「民主靠制衡、制衡靠黨外」結果國會才剛選完，柯建銘就說要發動大罷免，賴清德更成主謀，這些罷團老實講很同情你們，這樣子被柯建銘耍得團團轉，替你們覺得悲哀。
賴士葆說，昨晚掃街時有民眾邊講邊哭，直呼台灣怎麼變成這樣，賴清德說出雜質，這不就成了金正恩、台灣不變成北韓了嗎？他更一一回擊罷團在罷免理由書寫得內容，當中引進焚化爐、動物園，都是他尚未當選立委。
另外，他也說文山區以前是電線桿、墳墓多，他上任後活化土地，以前墳墓旁的房價只有17萬，現在變成70多萬，拔電線桿更是成績第一。
第二階段中，張艾安再批賴士葆以法律戰意圖噤聲罷團，更點名李彥秀、柯志恩、賴士葆等藍營立委兒女都是美國公民，若發生戰事，也能拍拍屁股到海外依親。
她講到自己是一個普通的公司職員，罷團的志工是關心國家、下一代、民主時，情緒激動落淚，大家都是放棄下班的休閒娛樂站路口宣講，有些信念直得流血流淚捍衛爭取。
賴士葆回應說，罷團都沒有做功課、不用功，說文山的聯外交通10多年不變，但其實在今年3月30日，蔣萬安和侯友宜到木柵國中舉行北捷南環段全線動工典禮，蔣萬安感謝他爭取250億元，更是前前後後開10幾年會議才能動工。
他也說，罷團稱亂刪預算，但其實今年度預算達2.9兆是史上最高預算，反而是朝野協商時，柯建銘一直講古、講543把時間混過去，罪魁禍首就是柯建銘。「罷免我，請你們拜託用功認真一點，資料仔細看一點。」
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