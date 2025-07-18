罷團檢舉未申報美國房產 張智倫：已申報
新北雙和罷團今天前往監察院，檢舉國民黨立委張智倫在美國加州置產，卻未如實申報，要求監察院依法調查裁處。張智倫表示，已申報。
罷免張智倫案領銜人Mini今天在監察院外舉行記者會表示，張智倫妻子在2018年時即購置位於美國加州的房產，但張智倫卻未據實在公職候選人與公職人員的財產申報表中登記。
Mini指出，張智倫身為中華民國公職人員，加上其會計師背景，理應非常清楚申報義務及法規規定。依規定，每年財產申報至少需兩次，但他卻未依法行事，已構成知法犯法。
此外，罷團也揭露，張智倫所持有的美國會計師執照，早在2020年底過期，但他至今仍對外宣稱持有該證照，涉嫌違反美國紐澤西州法律。張智倫回應，僅代表過去的經歷。
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