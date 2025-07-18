823罷免投票…「中二解顏」罷團喊下架不適任立委 顏寬恒這麼說

中央選舉委員會今審查通過第台中市第2選區國民黨立委顏寬恒等5案罷免案宣告成立，並決議罷免案8月23日投票。罷免顏寬恒的罷團「中二解顏」發言人林宣宏說，接下來這一個多月，對我們來說非常關鍵，邀中二選民一起下架不適任立委。

林宣宏說明，台中市第二選區幅員遼闊、志工人力吃緊，加上顏寬恒鋪滿紅布條、帆布、靠里鄰長地方組織宣傳，這是一場不對等的選戰，我們正處於極度的劣勢。

林宣宏指出，不論你選擇站出來的原因是什麼，我們正式邀請所有中二選區的選民，一起空下這一天，讓我們用手中選票的力量，下架不適任立委。

顏寬恒說，最近幾波的民調都顯示，民眾對於民進黨發起的全台大罷免並不買帳；近期我們看到民進黨就連去年超徵的5283億元，也不比照蔡政府時代「普發現金、還稅於民」。

顏寬恒指出，執政黨嘴裡喊著藍白刪預算、沒錢可用，卻浪費民脂民膏來辦大罷免，民眾也是一頭霧水，我們秉持著為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力以赴、積極應戰。他呼籲，所有反對罷免的朋友，8月23日一定要出門，投下不同意罷免票。

罷團「中二解顏」發言人林宣宏（左）昨邀中台灣百工百業20日上街，展現同意罷免力量。記者趙容萱／攝影

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