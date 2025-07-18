整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
罷免投票不僅7月26日！中選會今（18）日宣布，國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案成立，同時決議定於8月23日舉行投票。此外，中選會本月2日也公告，馬文君、游顥2名立委罷免案成案，也於8月23日投票。
首波罷免名單
中選會在6月20日，審定首波罷免案，宣布24名立委罷免案成案，加上新竹市長高虹安罷免案也成案，總計首波罷免名單共有25人。投票日期為7月26日。
第二波罷免名單
羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5名立委，經罷團補件後，中選會今（18）日宣布5件罷免案皆成案，同時決議將於8月23日投票。另外，中選會本月2日也通過馬文君、游顥2名立委罷免案，總計8月23日將有7件罷免案。
8月23投票 有那些項目：
公投：核三重啟公投
立委罷免：
1️⃣ 羅明才（新北市第11選區）
範圍：新店、深坑、石碇、坪林、烏來
2️⃣ 林思銘（新竹縣第2選區）
範圍：竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、 峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、 竹北市泰和里等19里
3️⃣ 顏寬恒（台中市第2選區）
範圍：沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰
4️⃣ 楊瓊瓔（台中市第3選區）
範圍：后里、神岡、大雅、潭子
5️⃣ 江啟臣（台中市第8選區）
範圍：豐原、石岡、新社、東勢、和平
6️⃣ 馬文君（南投縣第1選區）
範圍：魚池鄉、草屯鎮、仁愛鄉、中寮鄉、國姓鄉、埔里鎮
7️⃣ 游顥（南投縣第2選區）
範圍：南投市、竹山鎮、鹿谷鄉、名間鄉、集集鎮、信義鄉、水里鄉
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