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整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知

聯合新聞網／ 綜合報導
中選會今（18）日宣布，國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案成立，同時決議定於8月23日舉行投票。此外，中選會本月2日也公告，馬文君、游顥2名立委罷免案成案，也於8月23日投票。聯合報系資料照
中選會今（18）日宣布，國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案成立，同時決議定於8月23日舉行投票。此外，中選會本月2日也公告，馬文君、游顥2名立委罷免案成案，也於8月23日投票。聯合報系資料照

罷免投票不僅7月26日！中選會今（18）日宣布，國民黨立委羅明才江啟臣楊瓊瓔顏寬恒林思銘罷免案成立，同時決議定於8月23日舉行投票。此外，中選會本月2日也公告，馬文君游顥2名立委罷免案成案，也於8月23日投票。

首波罷免名單

中選會在6月20日，審定首波罷免案，宣布24名立委罷免案成案，加上新竹市長高虹安罷免案也成案，總計首波罷免名單共有25人。投票日期為7月26日。

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第二波罷免名單

羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5名立委，經罷團補件後，中選會今（18）日宣布5件罷免案皆成案，同時決議將於8月23日投票。另外，中選會本月2日也通過馬文君、游顥2名立委罷免案，總計8月23日將有7件罷免案。

8月23投票 有那些項目：

公投：核三重啟公投

立委罷免：

1️⃣ 羅明才（新北市第11選區）
範圍：新店、深坑、石碇、坪林、烏來

2️⃣ 林思銘（新竹縣第2選區）
範圍：竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、 峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、 竹北市泰和里等19里

3️⃣ 顏寬恒（台中市第2選區）
範圍：沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰

4️⃣ 楊瓊瓔（台中市第3選區）
範圍：后里、神岡、大雅、潭子

5️⃣ 江啟臣（台中市第8選區）
範圍：豐原、石岡、新社、東勢、和平

6️⃣ 馬文君（南投縣第1選區）
範圍：魚池鄉、草屯鎮、仁愛鄉、中寮鄉、國姓鄉、埔里鎮

7️⃣ 游顥（南投縣第2選區）
範圍：南投市、竹山鎮、鹿谷鄉、名間鄉、集集鎮、信義鄉、水里鄉

馬文君 顏寬恒 羅明才 罷免 游顥 江啟臣 楊瓊瓔 林思銘 中選會

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