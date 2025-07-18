快訊

網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

中二、三、八選區罷免案通過二階段 現任立委全力以赴、積極應戰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中選會剛剛公布台中市立委第二、三、八選區罷免案通過二階段，並公告8月23日為投票日期。記者黑中亮／翻攝
中選會剛剛公布台中市立委第二、三、八選區罷免案通過二階段，並公告8月23日為投票日期。記者黑中亮／翻攝

針對中選會剛剛公布，台中市立委第二、三、八選區罷免案通過二階段，並公告8月23日為投票日期，中二顏寬恒表示，會秉持著為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力以赴、積極應戰；中三楊瓊瓔則表示，「一個人走的快，一群人走的遠。」再次呼籲所有反對罷免的朋友，8月23日一定要出門投下不同意罷免票，中八副院長江啟臣守喪期間未立即做出回應。

中二選區立委顏寬恒表示，最近幾波的民調都顯示，民眾對於民進黨發起的全台大罷免並不買帳；近期我們看到民進黨就連去年超徵的5283億元，也不比照蔡政府時代「普發現金、還稅於民」；而執政黨嘴裡喊著藍白刪預算、沒錢可用，卻浪費民脂民膏來辦大罷免，民眾也是一頭霧水，我們秉持著為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力以赴、積極應戰。同時再次呼籲所有反對罷免的朋友，8月23日一定要出門投下不同意罷免票。

中三立委楊瓊瓔指出，針對中選會剛剛公布潭雅神后罷免投票將在8月23日（六）舉行，強調「反惡罷．挺瓊瓔」決戰勝利的關鍵就是「投票率！投票率！投票率！」一個人走的快，一群人走的遠。瓊瓔要請所有朋友當瓊瓔的後盾，並請幫忙打電話給您潭子、大雅、神岡、后里的好朋友，用我們手中的一票，8月23日一定要站出來投下「不同意罷免」票。

罷免江啟臣領銜人廖芝晏表示，中選會剛才公告宣布罷免江啟臣連署通過，感謝中八選區每一位連署人，站出來！也感謝志工朋友的付出，投票日期確定在8月23日，中八罷團僅僅剩36天的衝刺期，我們一刻都不能停下。

廖芝晏說，最近面對全國各藍營執政縣市的選舉行政干擾，我們不能鬆懈，而中八一直都是盧秀燕市府一定要保下的區域，我們深怕競選過程及投開票過程中的干擾，所以在接獲正確投票日期後，即刻啟動 「監票行動」，希望建制完整的內監與外監，希望能夠讓此次罷免案，能夠公平、公正、公開的進行，防堵盧市府一切可能的行政干擾，呼籲大家與我們一起並肩作戰，下架親共毀台的立委。

顏寬恒 罷免 江啟臣 楊瓊瓔

延伸閱讀

罷免案8/23投票 藍委顏寬恒：綠浪費民膏辦大罷免 積極應戰

江啟臣、顏寬恒等5藍委罷免案全數成案 中選會宣布823投票

罷藍委還沒完 江啟臣、顏寬恒等5席中選會18日審定連署結果

青鳥稱江啟臣父逝是因壞事做多 楊智伃批：惡罷無人性

相關新聞

江啟臣、顏寬恒等5藍委罷免案全數成案 中選會宣布823投票

中選會今開委員會議中審定國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案結果成立，中選會表示，將函請被罷免人於文到...

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

立委李彥秀罷免案今舉辦電視說明會，罷團聚焦兩岸議題，痛批李彥秀是「紅統」立委，更表示若台灣選擇投降，中共會把男人送到朝鮮...

轟曹興誠親中始祖 徐巧芯揭連串黑歷史：隨時可能再背叛台灣

立委徐巧芯罷免案今舉辦電視說明會，罷團領銜人曹興誠和徐兩人辯論交鋒火藥味濃，雙方互相指控「親中賣台」，徐痛批，曹的所有指...

青鳥為救國主導大罷免 曹興誠：賴清德、柯建銘指揮得動我？

公辦電視說明會今展開，罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠今說，罷免不是藍綠對立，也跟賴清德無關，「賴清德有辦法指揮得動我嗎...

中二、三、八選區罷免案通過二階段 現任立委全力以赴、積極應戰

針對中選會剛剛公布，台中市立委第二、三、八選區罷免案通過二階段，並公告8月23日為投票日期，中二顏寬恒表示，會秉持著為民...

罷免案8/23投票 藍委顏寬恒：綠浪費民膏辦大罷免 積極應戰

中央選舉委員會今審查通過第台中2選區藍委顏寬恒等5案罷免案宣告成立，並決議罷免案8月23日投票。顏寬恒說，民眾對綠營發起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。