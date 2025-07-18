中二、三、八選區罷免案通過二階段 現任立委全力以赴、積極應戰

針對中選會剛剛公布，台中市立委第二、三、八選區罷免案通過二階段，並公告8月23日為投票日期，中二顏寬恒表示，會秉持著為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力以赴、積極應戰；中三楊瓊瓔則表示，「一個人走的快，一群人走的遠。」再次呼籲所有反對罷免的朋友，8月23日一定要出門投下不同意罷免票，中八副院長江啟臣守喪期間未立即做出回應。

中二選區立委顏寬恒表示，最近幾波的民調都顯示，民眾對於民進黨發起的全台大罷免並不買帳；近期我們看到民進黨就連去年超徵的5283億元，也不比照蔡政府時代「普發現金、還稅於民」；而執政黨嘴裡喊著藍白刪預算、沒錢可用，卻浪費民脂民膏來辦大罷免，民眾也是一頭霧水，我們秉持著為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力以赴、積極應戰。同時再次呼籲所有反對罷免的朋友，8月23日一定要出門投下不同意罷免票。

中三立委楊瓊瓔指出，針對中選會剛剛公布潭雅神后罷免投票將在8月23日（六）舉行，強調「反惡罷．挺瓊瓔」決戰勝利的關鍵就是「投票率！投票率！投票率！」一個人走的快，一群人走的遠。瓊瓔要請所有朋友當瓊瓔的後盾，並請幫忙打電話給您潭子、大雅、神岡、后里的好朋友，用我們手中的一票，8月23日一定要站出來投下「不同意罷免」票。

罷免江啟臣領銜人廖芝晏表示，中選會剛才公告宣布罷免江啟臣連署通過，感謝中八選區每一位連署人，站出來！也感謝志工朋友的付出，投票日期確定在8月23日，中八罷團僅僅剩36天的衝刺期，我們一刻都不能停下。

廖芝晏說，最近面對全國各藍營執政縣市的選舉行政干擾，我們不能鬆懈，而中八一直都是盧秀燕市府一定要保下的區域，我們深怕競選過程及投開票過程中的干擾，所以在接獲正確投票日期後，即刻啟動 「監票行動」，希望建制完整的內監與外監，希望能夠讓此次罷免案，能夠公平、公正、公開的進行，防堵盧市府一切可能的行政干擾，呼籲大家與我們一起並肩作戰，下架親共毀台的立委。

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