第二波罷免823投票 顏寬恒轟綠浪費民膏：積極應戰
中央選舉委員會今審查通過第台中2選區藍委顏寬恒等5案罷免案宣告成立，並決議罷免案8月23日投票。顏寬恒說，民眾對綠營發起全台大罷免不買帳，執政黨嘴裡喊著藍白刪預算，卻浪費民脂民膏來辦大罷免，他秉持著為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力以赴、積極應戰。
顏寬恒說，最近幾波的民調都顯示，民眾對於民進黨發起的全台大罷免並不買帳；近期我們看到民進黨就連去年超徵的5283億元，也不比照蔡政府時代「普發現金、還稅於民」。
顏寬恒指出，執政黨嘴裡喊著藍白刪預算、沒錢可用，卻浪費民脂民膏來辦大罷免，民眾也是一頭霧水，我們秉持著為民眾看緊荷包、監督政府的立場，全力以赴、積極應戰。他呼籲，所有反對罷免的朋友，8月23日一定要出門，投下不同意罷免票。
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