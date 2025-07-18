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影／王鴻薇指台灣是城市 林右昌反問她心中國家是哪個？

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民進黨秘書長林右昌今到泰山頂泰山巖造勢。記者李定宇／攝影
民進黨秘書長林右昌今到泰山頂泰山巖造勢。記者李定宇／攝影

罷免於7月26日投票，各選區公辦罷免說明會陸續舉行，今北市國民黨立委王鴻薇表示台灣是天災頻繁的城市。言論引發罷團山除薇害批評，民進黨秘書長林右昌反問，妳心目中的國家到底是中國還是台灣。

林友昌今到泰山參加大罷免活動，針對王鴻薇說台灣是城市，林右昌表示藉此時刻越可以看到一個人心裡面真正想法，王鴻薇心目中的一個國家到底是中國還是台灣。

林右昌說，這一點王鴻薇必須要說清楚，並問國民黨跟民眾黨的民眾，王鴻薇說法大家是否可以接受，心裡想法像王鴻薇一樣嗎，台灣不是一個國家嗎，大家應該可以從王鴻薇說法裡看得很清楚，她心裡面真正的一個想法。

罷團山除薇害領銜人阿妹表示，王鴻薇說我們跟中國關係特別親近，大家可以發現她在說台灣是城市之前有停頓幾秒鐘，對於一個認為台灣或是中華民國是主權獨立國家台灣人來講，應該會很自然的認為台灣是國家。

阿妹表示，完全無法理解為什麼會用城市這樣子的名詞來稱呼台灣，很多人可能會認為是一個口誤，相信台灣搖擺選民在這場說明會裡面都可以看得出來，王鴻薇一直在拿民進黨的話題做回應。阿妹並再次重申這場罷免行動是由公民發起的，搖擺選民想要支持罷免行動跟支持民進黨是完全不同層次概念。

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