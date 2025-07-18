罷免案成立8月23日投票 林思銘：會奮戰到最後一刻

中選會今開委員會議中審定國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案結果成立，決議上開罷免案定於8月23日（星期六）舉行投票。對此，林思銘回應，執政的民進黨選輸想翻桌，惡意罷免踐踏民主，他一定會奮戰到最後一刻。

中選會今天表示，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議上開罷免案定於8月23日舉行投票，投票起、止時間自上午8點至下午4點。對此，林思銘今天下午發表聲明指出，這場罷免的性質，就是執政的民進黨在立委選舉，國會席次未過半後，企圖翻桌，漠視民意，惡意報復的政治操作。

他強調，面對惡意罷免，他會戰到最後一刻，絕不讓獨裁者破壞民主的價值，也懇請鄉親，踴躍出來在8月23日投下「不同意罷免」的一票，用選票守護民主、守護善良，也守住新竹前進的道路與台灣民主的重要根基。

林思銘說，他獲評優良與特優立委，不僅為新竹縣爭取1百億以上各項建設經費，更力拼財劃法修法，在財劃法三讀通過後，新竹縣未來每年可多獲得185億元統籌分配稅款的挹注，充分落實地方自治的精神，他政績公開透明，認真努力，問心無愧。

林思銘認為，這場罷免的本質，就是執政的民進黨選輸不服氣，想藉由罷免來翻盤奪權。他呼籲選民不能再沉默，必須以行動來反對惡罷，阻止這股惡罷歪風的蔓延，避免最基本台灣民主價值被瓦解。

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