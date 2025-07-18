罷免領銜人批刪國防預算 羅智強反擊：綠委王定宇刪的

中選會公辦電視罷免說明會，北市5場今天登場。下午登場的立委羅智強喊出告急，反對罷免若不出來投票，就會讓罷免過關，所以中選會主委李進勇才出來恐嚇在野黨立委不可以喊告急、搶救。罷免案領銜人周庭諭則批羅智強毀憲亂政，告急的是民主憲政。

羅智強指出，罷免門檻是25%，坦白講真的是不公平，因為這麼低的門檻「羅智強非常的危險」反對罷免不出來投票，就會讓罷免過關，這是為什麼李進勇會出來恐嚇在野黨立委不可以喊告急，不可以喊搶救，因為他想要降低投票率。

羅智強表示，若不出來投票，羅智強就告急、危險，羅智強需要被搶救，不只是羅智強，所有在野黨立委都需要，大家一起來搶救民主制衡的關鍵每一席，這是所有關心民主制衡的共同任務，如果不這麼做，賴清德就會得逞，柯建銘就會當院長，李進勇也會得逞，反惡霸的關鍵點就是投票率，且要告訴身邊每一個朋友，不投票就等於是支持罷免。

罷免案領銜人周庭諭指出，羅智強喊告急，其實告急的是中華民國的民主憲政，不是羅智強的個人權位，羅智強除了毀憲、亂政之外，還跟民眾黨黃國昌一起，擋下了國家的總預算。立法院監督預算是立法委員的天職，預算不是不能刪，但羅智強砍掉業務費、凍結國防預算的油料錢，這些都是讓國家可以順利運作、國防安全有保障的救命錢。

周庭諭說，現在中共軍機每天繞台，國民黨卻一口氣凍結了900億的國防預算「前方吃緊，後方緊吃」試問，當中共打過來的時候，還可以等錢解凍再開戰嗎？

羅智強也反擊「有啊、對啦，刪了80幾億，這是天條、太過分、賣台，怎麼可以刪80幾億呢？但這有超過一半的45億是民進黨立委王定宇刪的，且沒刪錯，那筆預算會刪掉，是因報價書錯誤，美方給的報價就多了4、50億，王定宇很盡責，要不要請罷團去罷免王定宇，還是叫賴清德總統趕快把他開除黨籍。 立委羅智強罷免案領銜人周庭諭。圖／取自中選會公辦電視罷免說明會

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