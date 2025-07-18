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山寨國民黨挺罷文宣現蹤台中 國民黨：惡罷奧步出盡零容忍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
726罷免投票，國民黨今日下午再度舉行記者會，發言人鄧凱勛說，有人在台中租用宣傳車，以假亂真、混淆視聽的內容，如「我正藍，我驕傲。726投同意，救回國民黨」等，再用一般社會大眾認為國民黨常用的藍色作為背景色，寫上「同意罷免」，讓社會大眾誤認此為國民黨的文宣。圖／國民黨文傳會提供
726罷免投票，國民黨今日下午再度舉行記者會，發言人鄧凱勛說，有人在台中租用宣傳車，以假亂真、混淆視聽的內容，如「我正藍，我驕傲。726投同意，救回國民黨」等，再用一般社會大眾認為國民黨常用的藍色作為背景色，寫上「同意罷免」，讓社會大眾誤認此為國民黨的文宣。圖／國民黨文傳會提供

726罷免投票，國民黨今日下午再度舉行記者會，文傳會主委林寬裕、發言人鄧凱勛等出席。林寬裕強調，這幾天各種奧步已經慢慢呈現，國民黨絕不會容許這些罷團或民進黨盡出的奧步，必定會一條一條的追究。鄧凱勛表示，為了替大惡罷添柴火，民進黨急了，所有的賤招、奧步盡出，想要替已經窮途末路、風中殘燭的大惡罷再添點柴火，但人民都看在眼裡。

鄧凱勛說，有人在台中租用宣傳車，以假亂真、混淆視聽的內容，如「我正藍，我驕傲。726投同意，救回國民黨」等，再用一般社會大眾認為國民黨常用的藍色作為背景色，寫上「同意罷免」，讓社會大眾誤認此為國民黨的文宣。大惡罷走到窮途末路，這場惡罷不會過關了，所以有心人用這種方法騙同意罷免的選票，讓很多國民黨支持者稍微不留神就被騙走了。「同意罷免」不受社會大眾的認可，也沒有民意的支持，所以才需要用這種以假亂真、試圖騙國民黨支持者的文宣，這若不是奧步，什麼才是奧步？

鄧凱勛再舉例指出，民進黨立委王義川發文指稱，立委魯明哲將反惡罷的文宣夾在投票通知書內，結果大翻車，國民黨桃園議員詹江村出示監視器影片，清楚呈現整個時間序：7月15日16時21分某人將文宣疊至選舉公報上；經過一個半小時後，某人戴著安全帽進場拍照後離開；20分鐘後開始收掉文宣；隔天，鄰長開始發放選舉公報，重點是沒有夾任何文宣；到了7月17日民進黨神通廣大拿到相關照片，造謠部隊開始網路造謠，甚至民進黨公職跳到第一線開始網路的無差別式抹黑與攻擊。

鄧凱勛質疑，等了兩天，王義川為什麼還沒出來解釋？過去王義川用膝蓋知道參加集會遊行者的背景，請問這張照片與這些想法又是用身體哪個器官得知的？難道這次民進黨又要放任？又要號召青鳥、民進黨黨公職再一次搶救翻車的「義川大兵」嗎？

鄧凱勛說，部分桃園的綠營民代原本今天要到監察院告發，卻突然急轉彎不去了，是否心虛？是否知道這根本是自導自演？去了反而可能被監察院抓到自導自演？

林寬裕強調，國民黨的立場非常清楚，就是「反對這場惡罷」，任何透過其他方式想要呈現出其他主張的作為，皆是意圖影響這場罷免的結果，這些作為都是違法的。

林寬裕指出，台中的「同意罷免」宣傳車上，於「告急」字樣的兩側，特別利用「國徽」圖樣，與國民黨的「黨徽」不同，顯然是為了避免直接使用國民黨的「黨徽」，就利用「國徽」，難道就沒有觸法嗎？這完全是錯的。

林寬裕進一步說明，根據選罷法第104條規定，「意圖使侯選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」因此，國民黨台中市黨部昨已按鈴提告。不要以為用「國徽」來矇混，或用其他方法來反串就沒有責任，此舉已違反選罷法第104條，國民黨不允許這些賤招或反串的事件發生，絕對會追究就底。

林寬裕表示，這幾天各種奧步已經慢慢呈現，國民黨絕不會容許這些罷團或民進黨盡出的奧步，必定會一條一條地追究。他也指出，可能還有其它的奧步會發生，如同去年選舉一般，也許投票前一天又發佈某種全國警報的訊息等。全國選民睜大眼睛，請大家於7月26日投下「不同意罷免」票，大家一起阻止這場大罷免，讓國家回到正常發展的軌道。

726罷免投票，國民黨今日下午再度舉行記者會，文傳會主委林寬裕、發言人鄧凱勛等出席。林寬裕強調，這幾天各種奧步已經慢慢呈現，國民黨絕不會容許這些罷團或民進黨盡出的奧步，必定會一條一條的追究。圖／國民黨文傳會提供
726罷免投票，國民黨今日下午再度舉行記者會，文傳會主委林寬裕、發言人鄧凱勛等出席。林寬裕強調，這幾天各種奧步已經慢慢呈現，國民黨絕不會容許這些罷團或民進黨盡出的奧步，必定會一條一條的追究。圖／國民黨文傳會提供

青鳥 罷免 王義川 民進黨 國民黨

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