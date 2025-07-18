江啟臣、顏寬恒等5藍委罷免案全數成案 中選會宣布823投票

中選會今開委員會議中審定國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案結果成立，中選會表示，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議上開罷免案定於8月23日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投開票；國民黨立委馬文君、游顥罷免案將在8月23日與核三重啟公投同日登場。而羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件經補件程序，罷免團體已在6月底向各縣市選委會補件連署書。

中選會表示，羅明才罷免案原選舉區選舉人總數29萬6636人，法定連署人人數應為2萬9664人以上，該罷免案提出之連署人人數3萬6111人，經查對後符合規定人數3萬878人，不符合規定人數5233人。顏寬恒罷免案原選舉區選舉人總數30萬2779人，法定連署人人數應為3萬278人以上，該罷免案提出之連署人人數3萬7156人，經查對後符合規定人數3萬1398人，不符合規定人數5758人。

楊瓊瓔罷免案原選舉區選舉人總數26萬251人，法定連署人人數應為2萬6026人以上，該罷免案提出之連署人人數3萬1519人，經查對後符合規定人數2萬6657人，不符合規定人數4862人。

江啟臣罷免案原選舉區選舉人總數21萬595人，法定連署人人數應為2萬1060人以上，該罷免案提出之連署人人數2萬6730人，經查對後符合規定人數2萬1839人，不符合規定人數4891人。

林思銘罷免案原選舉區選舉人總數23萬2865人，法定連署人人數應為2萬3287人以上，該罷免案提出之連署人人數2萬9827人，經查對後符合規定人數2萬4112人，不符合規定人數5715人。

中選會表示，連署人名冊查對結果中，羅明才罷免案，連署前死亡人數4人、顏寬恒罷免案，連署前死亡人數4人，有偽造情事人數3人、楊瓊瓔罷免案，連署前死亡人數2人，有偽造情事人數5人、江啟臣罷免案，連署前死亡人數44人，有偽造情事人數3人、林思銘罷免案，連署前死亡人數1人，涉有偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法第241條職務告發之規定移送最高檢察署。

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