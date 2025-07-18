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江啟臣、顏寬恒等5藍委罷免案全數成案 中選會宣布823投票

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會今開委員會議中審定國民黨立委羅明才、江啟臣（圖）、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案結果。聯合報系資料照
中選會今開委員會議中審定國民黨立委羅明才、江啟臣（圖）、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案結果。聯合報系資料照

中選會今開委員會議中審定國民黨立委羅明才江啟臣楊瓊瓔顏寬恒林思銘罷免案結果成立，中選會表示，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議上開罷免案定於8月23日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投開票；國民黨立委馬文君、游顥罷免案將在8月23日與核三重啟公投同日登場。而羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件經補件程序，罷免團體已在6月底向各縣市選委會補件連署書。

中選會表示，羅明才罷免案原選舉區選舉人總數29萬6636人，法定連署人人數應為2萬9664人以上，該罷免案提出之連署人人數3萬6111人，經查對後符合規定人數3萬878人，不符合規定人數5233人。顏寬恒罷免案原選舉區選舉人總數30萬2779人，法定連署人人數應為3萬278人以上，該罷免案提出之連署人人數3萬7156人，經查對後符合規定人數3萬1398人，不符合規定人數5758人。

楊瓊瓔罷免案原選舉區選舉人總數26萬251人，法定連署人人數應為2萬6026人以上，該罷免案提出之連署人人數3萬1519人，經查對後符合規定人數2萬6657人，不符合規定人數4862人。

江啟臣罷免案原選舉區選舉人總數21萬595人，法定連署人人數應為2萬1060人以上，該罷免案提出之連署人人數2萬6730人，經查對後符合規定人數2萬1839人，不符合規定人數4891人。

林思銘罷免案原選舉區選舉人總數23萬2865人，法定連署人人數應為2萬3287人以上，該罷免案提出之連署人人數2萬9827人，經查對後符合規定人數2萬4112人，不符合規定人數5715人。

中選會表示，連署人名冊查對結果中，羅明才罷免案，連署前死亡人數4人、顏寬恒罷免案，連署前死亡人數4人，有偽造情事人數3人、楊瓊瓔罷免案，連署前死亡人數2人，有偽造情事人數5人、江啟臣罷免案，連署前死亡人數44人，有偽造情事人數3人、林思銘罷免案，連署前死亡人數1人，涉有偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法第241條職務告發之規定移送最高檢察署。

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