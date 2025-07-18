桃園罷免公告惹議！罷團、綠營批市府行政不中立 藍營回擊自導自演

罷免投票倒數8天，桃園傳出罷免公告與國民黨反罷文宣一起投遞情事，引起檢調關注，而桃園市議會民進黨團懷疑背後有組織系統性操作，認為是桃園市政府行政不中立造成，今天下午向監察院提出檢舉，盼釐清真相；國民黨桃園市議員詹江村則反擊真相就是綠營自導自演，但至今不願面對。

桃園市新聞處長羅楚東表示，中壢個案將有檢警偵辦，就由司法來釐清真相。市府恪守行政中立，任何違反行政中立和選罷法的行為都必須依法究辦。民進黨議員每天繪聲繪影開記者會，難道社會越對立，民進黨就越有好處？議員的揣測不會比司法更有公信力，就讓司法機關為大家釐清真相。

桃園市中壢區昨傳忠義、明德2里有罷免公告夾帶國民黨立委魯明哲反罷文宣發放，目前由桃園市選委會與警方調查中，後續將依違反選罷法函送3名涉案鄰里長；事件不僅社會高度關注，也引發論戰。民進黨與罷團批市府行政不中立，國民黨則反擊明德里是綠營議員親戚，質疑自導自演。

桃三選區罷免領銜人羅怡雯表示，罷團從頭到尾都是針對忠義里罷免公告夾帶文宣的事情做評論，不是國民黨議員詹江村說的明德里，而且罷團沒有自導自演，抹黑只會讓人民更生氣。張善政日前在議會簽下反惡罷聲明，已經讓公民火大，希望市府能還公民清白，讓選舉回到陽光底下，有一場公平正義的選舉，不要繼續為難鄰里長們。

桃園市議會民進黨團總召李宗豪表示，中壢夾帶文宣事件曝光後，陸續有民眾反映其他選區也有類似情事，另有立委利用職務之便在各種場合宣傳反罷免，請國民黨不要低估人民智慧，請問張善政是黨意市長嗎？

綠營議員彭俊豪指各地陸續傳出類似狀況，懷疑是有組織系統性操作，有必要釐清；同黨議員王珮毓與張肇良則稱民眾看到鄰長前腳剛放選舉公報，後腳馬上有人補塞返罷文宣，強調事件若是自導自演，怎會是魯明哲陣營曝光夾帶過程畫面。

綠營議員黃瓊慧直批國民黨意圖引導選舉結果，張善政當初在議會簽署反罷免，結果上行下效，從市長、立委到里長都行政不中立；議員許家睿指桃園此次選務非常不中立，選風腐敗，要用選票端正；議員魏筠表示黨團已向監察院檢舉市府行政不中立，議員黃崇真則提到夾帶行為涉及刑責，呼籲鄰長不要扛，大聲說出誰指使。

國民黨議員詹江村表示，他對忠義里罷免公報夾帶反罷文宣沒有意見，該抓就抓，犯錯就罰，明德里的問題才是大事，該里里長是綠營議員的姻親，罷免公告夾帶文宣拍照完就收起來，照片再流到王義川手上曝光，明顯就是擺拍刻意操作，言論在網路發酵會影響社會觀感，王義川截至目前對此未有任何回應，這才是檢調真正該辦的對象。

桃園市中壢區罷免公告夾帶特定陣營文宣發放事件持續延燒，桃三罷免領銜人羅怡雯與桃園市議會民進黨團今開記者會，直批市府行政不中立。記者陳俊智／攝影

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