見江澤民等中共高層講了什麼？ 曹興誠：人鬼殊途、陰陽永隔
公辦電視說明會今登場，國民黨立委徐巧芯指控罷免領銜人曹興誠曾跟中共高層江澤民、曾慶紅見面，談了什麼？曹興誠回應，1994年他跟兩人吃飯，問曾慶紅是否認為中華民國已消滅？對方說「我說那你麻煩了，消滅了我們就是鬼啊，人鬼殊途」。
徐巧芯隨即上台反擊，她剛剛說的是1988年跟江澤民，而不是1994年，不要偷換概念，到底吃了什麼飯？談了什麼？沒有紀錄，當然可以空口說白話。「抹紅、抹紅再抹紅，每個人都是中共同路人，這就是曹興誠。」
北市五名藍委電視說明會今天登場，正面對決罷團，最受矚目是曹興誠與徐巧芯正面對決，曹第一輪上台猛打藍委親共，傅崐萁赴陸見王滬寧是要顛覆台灣、統戰台灣。
徐巧芯第一輪上台回擊，曹興誠批評國民黨立委去大陸見王滬寧「親中賣台」，但真正「始祖」其實就是曹本人，在1988年就曾與江澤民和曾慶紅會面吃飯，卻從未公開講了什麼、談了什麼，而賴清德總統也曾訪問大陸並會見中共官員，為何不敢公開譴責？甚至反對國會改革，恐害怕過往的「好事」被揭露。
曹興誠在第二輪時回應，徐巧芯問說他以前見到江澤民、曾慶紅講了什麼，1994年他跟兩人吃飯，問曾慶紅「你怎看中華民國？你們是否認為中華民國已消滅？」對方說「對，我們普遍是這種看法」。
曹興誠說，他當時回「那你麻煩了，我們消滅就代表是鬼啊」人鬼殊途、陰陽永隔，怎談統？只剩下騙鬼、收拾、招魂、入殮，這是騙我們，不認為我們是存在實體，「徐巧芯你要不要聽聽啊？」
曹興誠說，賴清德去復旦大學演講一開始就講台灣有權獨立、台獨萬歲，能夠捍衛中華民國主權，國民黨去交流多少遍，都是去吃吃喝喝，有沒有捍衛主權？
曹興誠也說，剛剛徐巧芯花很多力氣在攻擊賴清德、柯建銘、攻擊他，這樣無意義，因為徐才是被罷免的人，徐巧芯說抗共，但不代表現在就不親共，看過太多國民黨人辯解，馬英九執政全面往紅的路上走。
曹興誠說，有些立委連條文沒看過就跑去三讀，這種過程中，徐巧芯有無站出來說要反獨裁？種種粗暴的動作、專制在立法，「徐巧芯怎回答？」
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