轟曹興誠親中始祖 徐巧芯揭連串黑歷史：隨時可能再背叛台灣

立委徐巧芯罷免案今舉辦電視說明會，罷團領銜人曹興誠和徐兩人辯論交鋒火藥味濃，雙方互相指控「親中賣台」，徐痛批，曹的所有指控都是空口說白話，「吃著火鍋唱著歌，就以為共產黨會倒」，但曹不但曾和大陸領導人吃過飯、偷將晶片技術帶到大陸、拿取新加坡護照等，就是投機分子，隨時可能再背叛台灣。

徐巧芯表示，曹興誠批評國民黨立委去大陸見王滬寧「親中賣台」，但真正「始祖」其實就是曹本人，在1988年就曾與江澤民和曾慶紅會面吃飯，卻從未公開講了什麼、談了什麼，而賴清德總統也曾訪問大陸並會見中共官員，為何不敢公開譴責，甚至反對國會改革，恐害怕過往的「好事」被揭露。

徐巧芯指控，國民黨支持者不會背叛中華民國，在他眼中曹興誠不是「紅」的就是「綠」的，更是民進黨立院黨團總召柯建銘的「附柯組織」，配合柯、賴清德總統推動大惡罷，甚至她上任第一天柯就開始推動罷免，曹興誠也在此時推動罷免證明他們「上下交相賊」。

徐巧芯嗆，曹興誠在2018年卻曾支持大陸人參與台灣選舉，甚至在未經政府許可下偷偷將晶片技術帶到中國大陸，還曾挖角台積電重要人物張忠謀，甚至後來放棄中華民國國籍取得新加坡護照，疑為了逃稅或避稅，現在卻回到台灣想做反共大將軍，「大家都不覺得很可疑嗎？」，批曹就是一個投機份子，未來若真發生戰爭很有可能再一次背叛國家。

徐巧芯強調，她的祖父和外公都曾參與過剿匪戰役，自己也將他們視為英雄，立場絕對是反共，更透過實際行動支持國軍例如爭取志願役加給至3萬元，推動國軍授訓期間不被扣假，若有未休完的假國防部應給予薪資補償等，曹指控她是中共地下黨員或掩護共諜說法，完全是憑空想像，不應該是一位擔任過防衛韌性委員會委員，「雖然是當薪水小偷，只開過一次會。」 台北市立委徐巧芯下午出席罷免案公辦電視說明會，罷免領銜人曹興誠（中）也到場。記者葉信菉／攝影

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