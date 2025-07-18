罷免投票倒數！侯友宜批綠營造謠動員 林右昌反擊行政壓迫
新北議員李宇翔指控新北市秘書長邱敬斌有動員市府合作的專業工會，質疑違反行政中立，新北市長侯友宜表示不要老是惡意的抹黑、造謠，這些不實的事情，真的很懶得回應這些問題，最主要的這樣的惡意造謠，傷害的是我們認真努力的公務體系，支持公務體系努力做事，讓新北市的發展會更好。
下午民進黨秘書長林右昌受訪表示，這是國民黨各種行政力量壓迫，要求動員甚至擠壓公民或是社團的團體，前陣子也看到在新北市居然是在災害時再度動員警消，大家要堅持罷免活動投票的一個過程。行政力量是介入，包括最近看到反罷免文宣及選務通知書居然是放在一起來發送，總總狀況都是不合理。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言