罷免公告夾反罷文宣…魯明哲轟造謠 林右昌批國民黨許多不公義
大罷免投票7月26日舉行，今民進黨秘書長林右昌到泰山頂泰山巖造勢，針對桃園國民黨立委魯明哲反罷文宣被爆出與罷免公報一起發放，魯表示是被擺拍，林右昌則回說，國民黨反罷免就是許多不公義。
林右昌表示，霸凌的霸權都是國民黨執政時發生，從去年到現在一年多的時間、從罷免一階到二階到現在要開始要投票，看到非常多不公義的行徑，包括各種騷擾，無論是查水表還要租借看板，還有其他的廣告的這些通路，通通都沒有辦法取得。
林右昌說，另外藍白之間跟我們的罷團也不對等，藍白要租借這個行政活動中心或者相關場地都可以，行政不公義的這些問題並不是今天才有，從去年多前，一階連署開始其實都有發生，當然在最後投票的階段行政不公義一定會造成，會影響投票的結果。
林右昌呼籲，公務員、選務人員不要因為投票的一個壓力，或者相關規定政治失分，我們看到過去在二階連署，看到國民黨就是用所謂的抄名冊這樣方式不對稱的競爭，希望在最後守護我們所有的公民團體，讓這一次的罷免在公平公正公開的一個過程裡面完成。
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