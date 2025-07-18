影／宣傳車打著國民黨旗號喊同意罷免 羅智強質疑違法
立法委員羅智強下午出席罷免說明會，結束後接受媒體聯訪，他強調選戰倒數8天，各種奧步都出來了，最近有打著國民黨旗號的宣傳車到處宣揚同意罷免，他強調做人處事終究還是要有個底線，他尊重罷免的權利，「但也不用到這種程度，這已經有違反選罷法的問題」。
羅智強也強調非常感謝黨內許多先進陪他掃街，昨天也跟中廣董事長趙少康一同掃通化夜市，大家的心意是相同的，這已經不是一個人的選戰，任何一席的損失都是民主制衡的損失。
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