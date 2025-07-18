青鳥為救國主導大罷免 曹興誠：賴清德、柯建銘指揮得動我？
公辦電視說明會今展開，罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠今說，罷免不是藍綠對立，也跟賴清德無關，「賴清德有辦法指揮得動我嗎？柯建銘能指揮得到我嗎？」這些罷團是看到國家立法院亂象，才站出來抗共保台。
曹興誠力主大罷免，民進黨內議論「曹派」儼然成形，外界也關注賴清德總統與曹興誠領軍的罷團關係，曹興誠今在說明會第一輪時說，國民黨講說這是賴清德發動的，因為選輸了不服輸，要消滅在野黨、實行獨裁，統統胡說八道，「我就是藍的，我2008年還投票給馬英九，是我一生犯的錯誤之一」。
曹興誠說，這麼多藍跳出來要罷免，不是藍綠對立，也跟賴清德無關，賴清德有辦法指揮得動我嗎？柯建銘能指揮得到我嗎？我們這些罷團，看到國家、立法院亂象，才站出來抗共保台，國民黨面臨大罷免，扭曲造謠希望導成藍綠對立。
曹興誠說，罷團志工主要來自青鳥，是因傅崐萁毀憲亂政，青鳥出來活動衍生成罷團，完全是為了救國，抗共保台，這是真正大罷免主題，不要被國民黨誤導的，什麼都說是賴清德發動的。
曹興誠說，傅崐萁去年4月帶藍委朝拜王滬寧，是中共統戰頭目，主要目的要顛覆台灣、統戰台灣，他們跟統戰頭子會面到底幹什麼是不講的，只說交流，還得意洋洋。
「說民進黨想獨裁，事實上他們才是想獨裁」曹興誠說，現在國民黨在立法院，只要黨團總召傅崐萁一聲令下，就像鷹犬一樣，變成軍事行動，立委不表示任何意見就失去立委資格，變走狗、鷹犬和傅的小弟，「黑道大哥一聲令下，小弟一擁而上」，變成黑道私刑堂・
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