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藍營告發涉違法！網傳「7月25日免費搭車回花蓮」 檢方要查了
首波立委罷免投票26日舉行，國民黨花蓮縣黨部今天告發網路熱傳「7月25日免費搭遊覽車返花蓮」活動涉違選罷法，呼籲檢調立刻啟動調查。花蓮地檢署指出，會盡速分案處理。
花蓮地檢署表示，還沒獲報前就已先主動偵辦，警方受理報案就直接到地檢署討論，目前正在開會研商，今天會分案調查。
國民黨花蓮縣黨部今天透過聲明質疑，貼文帳號多為長期經營「罷免（國民黨立委）傅崐萁」的政治社群，轉貼罷團文宣、操作帶風向，與提供實質遊覽車費用補助搭配，已構成金錢及文宣的雙重賄選模式。
國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮、花蓮縣議會國民黨團總召吳建志今天上午前往花蓮警分局報案，檢附各社團貼文截圖，告發貼文者涉嫌違反選罷法。
吳建志接受媒體聯訪表示，這意圖很明顯，不是單一事件，相關貼文同時出現在不同社群平台，疑似有組織的集體行動，呼籲檢調單位不可坐視不理，應立即啟動調查。
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