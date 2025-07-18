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罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫
立委李彥秀罷免案今舉辦電視說明會，罷團聚焦兩岸議題，痛批李彥秀是「紅統」立委，更表示若台灣選擇投降，中共會把男人送到朝鮮、俄烏邊境打仗，牽制美方救台、交換石油，更表示女人及小孩將成為高官「行動器官庫」，呼籲民眾共同掃除紅色勢力。
罷團領銜人鍾春德指出，獨裁者一生只做兩件事，一是侵略與併吞、二是剷除異己，當台灣人選擇投降跪下的時候，就是悲劇開始，中共會把台灣的男人送去朝鮮，另闢朝鮮戰場分散美國的兵力，讓美方難以救援台灣，還會送到俄烏戰場換石油，剩下女性及小孩都將成為共產黨高官「行動器官庫」。
鍾春德強調，這些都是基於中共統治下殘酷現實， 包含西藏鎮壓、新疆的集中 營，甚至大量法輪功活摘修煉者器官，種種人神共憤、墮入無間地獄無法超生的罪行，「這是大家希望的未來嗎？李彥秀想清楚了嗎？李彥秀真的要跟共產黨攪和在一起嗎？」
鍾春德說，在中國不管是財產、器官都不是你的，「在共產黨還沒拿走之前都只是借你使用而已」，若在共產黨眼裡中國人只是韭菜、人礦，那些親共賣台的傅崐萁與下跪祈求和平台灣人會有什麼下場可想而知，台灣人若要維持現狀，最要做到就是掃除紅色勢力，讓共產黨無法從內部破壞台灣，侵略難度越高，中共實踐侵略成的機率就越低。
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