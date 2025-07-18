快訊

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

日本星期天決戰參議院！石破茂政權恐不保？

聽新聞
0:00 / 0:00

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
立委李彥秀罷免案今舉辦電視說明會，罷團聚焦兩岸議題，痛批李彥秀是「紅統」立委，更表示若台灣選擇投降，中共會把男人送到朝鮮、俄烏邊境打仗，牽制美方就台、交換石油，更表示女人及小孩將成為高官「行動器官庫」，呼籲民眾共同掃除紅色勢力。圖／取自直播
立委李彥秀罷免案今舉辦電視說明會，罷團聚焦兩岸議題，痛批李彥秀是「紅統」立委，更表示若台灣選擇投降，中共會把男人送到朝鮮、俄烏邊境打仗，牽制美方就台、交換石油，更表示女人及小孩將成為高官「行動器官庫」，呼籲民眾共同掃除紅色勢力。圖／取自直播

立委李彥秀罷免案今舉辦電視說明會，罷團聚焦兩岸議題，痛批李彥秀是「紅統」立委，更表示若台灣選擇投降，中共會把男人送到朝鮮、俄烏邊境打仗，牽制美方救台、交換石油，更表示女人及小孩將成為高官「行動器官庫」，呼籲民眾共同掃除紅色勢力。

罷團領銜人鍾春德指出，獨裁者一生只做兩件事，一是侵略與併吞、二是剷除異己，當台灣人選擇投降跪下的時候，就是悲劇開始，中共會把台灣的男人送去朝鮮，另闢朝鮮戰場分散美國的兵力，讓美方難以救援台灣，還會送到俄烏戰場換石油，剩下女性及小孩都將成為共產黨高官「行動器官庫」。

鍾春德強調，這些都是基於中共統治下殘酷現實， 包含西藏鎮壓、新疆的集中 營，甚至大量法輪功活摘修煉者器官，種種人神共憤、墮入無間地獄無法超生的罪行，「這是大家希望的未來嗎？李彥秀想清楚了嗎？李彥秀真的要跟共產黨攪和在一起嗎？」

鍾春德說，在中國不管是財產、器官都不是你的，「在共產黨還沒拿走之前都只是借你使用而已」，若在共產黨眼裡中國人只是韭菜、人礦，那些親共賣台的傅崐萁與下跪祈求和平台灣人會有什麼下場可想而知，台灣人若要維持現狀，最要做到就是掃除紅色勢力，讓共產黨無法從內部破壞台灣，侵略難度越高，中共實踐侵略成的機率就越低。

罷免 李彥秀 器官 共產黨 傅崐萁 中共

延伸閱讀

抹紅牌？罷團批親共 李彥秀反控賴清德搞鬥爭、獨裁

力挺李彥秀 藍營6大咖站台港湖反罷免誓師大會

藍營6大咖首聚力挺「優秀」 李彥秀：主流民意反對大惡罷

找市長助選被攻擊行政不中立？李彥秀：蔣萬安輔選都有請假

相關新聞

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

立委李彥秀罷免案今舉辦電視說明會，罷團聚焦兩岸議題，痛批李彥秀是「紅統」立委，更表示若台灣選擇投降，中共會把男人送到朝鮮...

青鳥為救國主導大罷免 曹興誠：賴清德、柯建銘指揮得動我？

公辦電視說明會今展開，罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠今說，罷免不是藍綠對立，也跟賴清德無關，「賴清德有辦法指揮得動我嗎...

726罷免前出現免費「順便」返鄉潮 翁曉玲：已是賄選行為

國民黨立委翁曉玲今日表示，近期罷團急催票，網路上出現不少提供免費遊覽車、車票或是提供商家免費消費等，假順路、假請客卻真買...

罷免投票倒數！侯友宜批綠營造謠動員 林右昌反擊行政壓迫

新北議員李宇翔指控新北市秘書長邱敬斌有動員市府合作的專業工會，質疑違反行政中立，新北市長侯友宜表示不要老是惡意的抹黑、造...

罷免公告夾反罷文宣…魯明哲轟造謠 林右昌批國民黨許多不公義

大罷免投票7月26日舉行，今民進黨秘書長林右昌到泰山頂泰山巖造勢，針對桃園國民黨立委魯明哲反罷文宣被爆出與罷免公報一起發...

藍營告發涉違法！網傳「7月25日免費搭車回花蓮」 檢方要查了

首波立委罷免投票26日舉行，國民黨花蓮縣黨部今天告發網路熱傳「7月25日免費搭遊覽車返花蓮」活動涉違選罷法，呼籲檢調立刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。