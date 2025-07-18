726罷免前出現免費「順便」返鄉潮 翁曉玲：已是賄選行為

國民黨立委翁曉玲今日表示，近期罷團急催票，網路上出現不少提供免費遊覽車、車票或是提供商家免費消費等，假順路、假請客卻真買票的貼文。這些貼文明擺著根本就是賄選行為。

翁曉玲指出，雖然表面上說車上「不談政治」，但實際充滿了政治算計。怎麼會如此湊巧在726罷免投票日前夕的敏感時刻，「剛好」大發善心要免費服務花蓮遊子？平常怎不見關心遊子們難以歸鄉之苦？

翁曉玲說明，刑法或公職人員選舉罷免法所規定的投票行賄罪，都是以「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者」為構成要件。這種以提供「免費」交通工具，並暗示投票權人去投票的行為，實際上已有觸犯投票行賄罪之嫌。

翁曉玲指出，司法實務上認定的賄選行為，除了現金買票之外，還包括贈送禮品、旅遊，以及免費的清潔服務、擔任顧問與拍照，或是假活動真送禮、假救災發放物資等行為，其實都是「以勞務取代財物」或「以不同外貌偽裝贈禮」，對投票權人行賄的類型。這種免費提供返鄉交通工具的行為，正恰好是司法實務上認定「變相行賄」類型，縱使標榜「不談政治」，卻是司馬昭之心，人盡皆知的賄選行徑。

翁曉玲強調，檢警調每逢選舉投票，常對外自誇打擊賄選成效卓著，法務部還頒布「檢察機關偵辦查察賄選案件獎勵要點」，積極鼓勵檢察官偵辦賄選案件，並宣稱對賄選行為已發生相當之嚇阻效果。然而對在網路上公然提供「免費回鄉」，如此明目張膽的賄選行為，為何檢警調視而不見，不積極去追查資金提供者及來源？這樣置若罔聞，難怪讓人懷疑檢調是心有偏頗，故意護航罷團，只辦藍而不辦綠，執法嚴重雙標。

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