台東縣區域立委罷免投票26日舉行 投票通知單將寄發

中央選舉委員會已於7月3日發布第11屆立法委員台東縣選舉區立委黃建賓罷免案，定於7月26日（星期六）舉行投票，投票時間從上午8點起至下午4點止。

縣選委會表示，這次是區域立委的罷免投票，被罷免人原選舉區內的原住民無投票權，罷免投票全縣設置236個投開票所。

立法委員罷免案與其他的選舉、補選、公投等相同，都是有投票通知單與罷免公告（選舉則稱選舉公報）。第11屆台東縣區域立法委員罷免案投票通知單已於法定期間列印完成，且交請各鄉鎮市公所依照規定最晚於投票日2天前分送至各家戶。

縣選委會指出，凡年滿20歲且設籍台東縣滿4個月者有投票權，若投票日前仍未收到投票通知單，請至中央選舉委員會或台東縣選舉委員會網站首頁之「第11屆立法委員罷免案」查詢專區查詢投票地點。

即使未攜帶投票通知單，符合投票人資格者，只須攜帶國民身分證及印章仍可以投票。

其他投票時應注意事項包括：一、禁止投票日從事罷免活動，違者：

(一)政黨、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人，處20萬元以上200萬元以下罰鍰。

(二)上述以外之人，處10萬元以上100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。

二、禁止在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

三、禁止攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，違者，處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

四、禁止將罷免票以外之物投入票匭或故意撕毀罷免票，違者，處5千元以上5萬元以下罰鍰。

五、禁止以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容，違者，處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

六、禁止攜出罷免票，違者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

七、罷免票以「蓋私章」及「按指印」方式圈選無效，應使用選舉委員會所製備之圈選工具圈選。

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