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綠營大罷免若大成功 國民黨：大戒嚴、數位管制、言論審查再現

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今日舉行記者會，桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤表示，若大罷免成功將使民進黨獨大，賴清德總統將逐漸落實賴17條，包括推動數位中介法網路戒嚴、強化管控在對岸發展的影藝人員、以刑法100條對付在野黨，並藉由文化補助進行政治清洗等。圖／國民黨文傳會
國民黨今日舉行記者會，桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤表示，若大罷免成功將使民進黨獨大，賴清德總統將逐漸落實賴17條，包括推動數位中介法網路戒嚴、強化管控在對岸發展的影藝人員、以刑法100條對付在野黨，並藉由文化補助進行政治清洗等。圖／國民黨文傳會

國民黨今日舉行記者會，國政基金會副執行長凌濤表示，若大罷免成功將使民進黨獨大，賴清德總統將逐漸落實賴17條，包括推動數位中介法網路戒嚴、強化管控在對岸發展的影藝人員、以刑法100條對付在野黨，並藉由文化補助進行政治清洗等，呼籲大家726一定要出來投下不同意罷免，也是對賴政府走向獨裁與戒嚴表示反對。

凌濤表示，前總統陳水扁說民進黨是少數執政，不會宣布戒嚴，稱戒嚴有夠夭壽，是假議題，但台灣人民卻感到真正夭壽的，是柯建銘與賴政府想要戒嚴。陳水扁執政時朝小野大，敢喊出要用刑法100條來處罰在野立委嗎？陳水扁不敢柯建銘敢；陳水扁執政時民進黨的粉專敢發要戒嚴嗎？現在的民進黨敢；陳水扁當總統敢講出要打掉不同意見的雜質嗎？現在的賴清德敢，陳水扁現在似有難言之隱，無法講真話，更無法斥責賴清德跟柯建銘。

凌濤指出，2022年時NCC就曾試圖推動數位中介法，企圖管制臉書、YT與網路論壇影音平台，草案中規定政府機關與平台有移除下架的權力，遭到全民反對，如今捲土重來，陸委會副主委沈有忠重提數位中介法，稱因應中共的網路統戰不力，是因為當年數位中介服務法未成功立法。大罷免若成功，政府未來將以擋紅共為名，成就綠共的網路戒嚴，如果繼續放任民進黨，還有多少管制措施會出爐？

凌濤強調，綠營所有的主張來自過去的賴17條，賴清德稱因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰的威脅，將強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理，未來要落實藝人言論管控嗎？不許大展鴻圖，只許「大展綠圖」，要高度管制台灣藝人的空間，只許民進黨用「中國台灣」名義做生意，這就是走向戒嚴的起手式。

台北市議員柳采葳表示，賴清德說為了遏制中國大陸藉文化統戰削弱台灣主體性，行政院應該提升本土文化產業競爭力，要獎勵國內影視以及文創產業等，事實上就是用文化來包裝政治鬥爭。駐芬蘭代表林昶佐過去出演電影「衝組」，票房只有244萬，是史詩級的大爛片，但卻拿了國家2千萬元的補助，讓許多真正的文化人心寒，簡直就是綠色酬庸文化。

柳采葳強調，民進黨的補助是補助特定的立場，只有挺民進黨喜歡的歷史版本，拍民進黨喜歡的政治訊息就有錢，是假文化、真清洗，民進黨把整個文化政策變成宣傳武器，文化統戰不是來自中國大陸，而是從民進黨、行政院、總統府開始。

對於剛通過的普發現金案，柳采葳表示，民進黨誣指發錢是國民黨要救大罷免，甚至造謠說普發現金要舉債，但過去4年超徵了1.87兆，其中1.4兆由行政院花用，普發現金只需2300億，絕對足夠，新加坡與南韓都做得到，我國為什麼做不到？

國民黨發言人楊智伃質疑，行政院說普發現金不發了，根本就是違憲亂政，立法院三讀通過的法律案，行政院若覺得窒礙難行可提覆議，但行政院開記者會說不發就不發，難道國家的錢是民進黨的口袋錢？

針對南部風災，楊智伃批評，政府讓台南成為三不管地帶，停電導致一位里長因呼吸器停止運作而過世，民眾家園受損需要協助，總統卻當面要災民自己爬，這是國家元首展現苦民所苦的態度嗎？甚至有台南災民自行修屋頂卻不幸墜落喪命，總統無法與國民共苦，只想著大惡罷若成功可以一黨獨大掌權，實施賴17條進行政治清洗，遂行綠色恐怖。726投下不同意罷免，讓台灣的民主回歸正軌，也是對賴政府的走向獨裁與戒嚴投下不同意。

陳水扁 賴清德 罷免 國民黨 凌濤

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