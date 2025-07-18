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罷團檢舉傅崐萁陣營違法掛旗幟危害交通安全 藍營批惡意操作

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
罷團今天到花蓮縣選委會檢舉傅崐萁陣營違法張掛旗幟，國民黨花蓮縣議會黨團回應是惡意操作。記者王燕華／攝影
罷團今天到花蓮縣選委會檢舉傅崐萁陣營違法張掛旗幟，國民黨花蓮縣議會黨團回應是惡意操作。記者王燕華／攝影

花蓮罷團今天到縣選委會遞件檢舉傅崐萁陣營大量胡亂張掛反罷旗幟、布條，不但觸法，也阻擋視線造成交通安全危害。縣選委會將調查，若有違規事實限期改善，否則可開罰每件10萬元至100萬元罰鍰，藍營則說是惡意操作。

「微光花蓮」領銜人李美玲、「葉霸」葉春蓮、台灣東社社長吳建銘等各路罷團成員，今天前往花蓮縣選委會遞交檢舉函，附上照片，檢舉被罷免人傅崐萁及其團隊，胡亂張掛旗幟、布條，違反公職人員選舉罷免法、花蓮縣公職人員選舉競選廣告物使用管理規則。花蓮縣選舉競選及罷免廣告物使用管理規則。

李美玲說，各路罷團都是小蝦米，在各行各業努力推動罷免，面對國民黨資源如此龐大的政黨，違規張掛旗幟影響道路安全，還說是公民團體造謠，讓她非常失望，滿街的證據大家都看得到，國民黨卻不願正式回應並承認自己違法行為，相信花蓮人眼睛是雪亮的。

吳建銘說，依據規定懸掛旗幟應高逾地面2公尺以上，目的是避免風吹過來打在用路人、機車騎士臉上，造成危險，但這兩天收到的照片，在市區、壽豐、吉安，多面旗幟甚至低於1公尺，好意告知對方，卻不改進，國民黨不願補救，只好請公權力執行，確保花蓮人安全。

花蓮縣選委會表示，除了今天罷團檢舉，前幾天也有民眾打電話反映，都已積極處理，將分案送監察小組處理，到場勘查，若有違規事實將要求限期改善，未改善可開罰每件10萬到100萬元。國民黨花蓮縣議會黨團表示，歷屆選舉都有宣傳旗幟，罷團惡意操作居心何在。

「微光花蓮」領銜人李美玲（中）與罷團人員今天到花蓮縣選委會檢舉傅崐萁陣營違法張掛旗幟。記者王燕華／攝影
「微光花蓮」領銜人李美玲（中）與罷團人員今天到花蓮縣選委會檢舉傅崐萁陣營違法張掛旗幟。記者王燕華／攝影
「微光花蓮」領銜人李美玲（左四）與罷團人員今天到花蓮縣選委會檢舉傅崐萁陣營違法張掛旗幟。記者王燕華／攝影
「微光花蓮」領銜人李美玲（左四）與罷團人員今天到花蓮縣選委會檢舉傅崐萁陣營違法張掛旗幟。記者王燕華／攝影

罷免 傅崐萁

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