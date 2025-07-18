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趙少康為反罷免取消東非旅程 羅智強：萬分感謝
726罷免投票在即，中廣前董事長趙少康卻傳出將前往東非旅遊，因此726恐難投下不同意罷免，力保其選區的國民黨立委羅智強。也因此趙少康將前往東非旅遊一事被大作文章，趙少康今日宣布不前往東非，726留在台灣投下不同意罷免。立法委員羅智強下午出席罷免說明會時表達萬分感謝，他強調國民黨此次選情非常危險，每個人都需要搶救，希望所有人能守護民主制衡的關鍵力量。
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