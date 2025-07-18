房東補助500元籲房客返鄉投票…羅廷瑋控賄選 罷團斥抹黑

國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲今召開記者會，羅廷瑋接獲民眾投訴，指房東傳掛著「同意罷免」布條的地政事務所照片給房客，如726返鄉投票請向房東申請500元交通補助，痛批此舉嚴重破壞選舉公正。罷團「敲羅行動」痛斥羅廷瑋不實指控，此類「罷團行賄」說法根本是毫無根據的抹黑，對惡意指責感到錯愕，也對背後刻意操作的動機深感遺憾。

羅廷瑋指出，案件發生地雖位於台中市選區，但涉案對象有外縣市亦有本地選民。根據當事人陳述，房東某日突然傳送兩張照片給房客，內容為其地政事務所外觀及懸掛標語，清楚寫有「726特定意象投票」字樣，並附註「凡7月26日返鄉投票者，請向房東申請500元交通補助」。

羅廷瑋強調，受害房客擔憂若拒絕配合，將影響自身租屋權益，已感受到實質壓力甚至脅迫，並痛批這種披著補助外衣的行為，是否構成利誘、已無庸置疑，這不是單一事件，而是有系統的賄選樣態，呼籲全民重視自身公民權利，選舉應要乾淨。

罷團「敲羅行動」指出，其指控內容未經查證、缺乏完整事實依據，卻大動作炒作，顯然有意在選情膠著的關鍵時刻轉移焦點，混淆視聽，是不是羅廷瑋因為感受到罷免壓力意圖操作司法？實屬典型的「烏賊戰」操作。

罷團表示，對於這突如其來的消息，「我們至今毫無所悉，也未接獲任何查核通知」，種種情況令人質疑是否為政治操作，企圖打擊敲羅行動團隊的公信力，並影響市民投票意向。

罷團強調，此次罷免行動是由一群公民在毫無資源、完全自發的情況下發起的公民運動，更不可能有買票的行為。相較之下，羅廷瑋所倚賴的資源龐大，不僅有地方派系奧援，更有市府行政資源作為後盾，形成明顯的不對等，這場對抗是「小蝦米對抗大鯨魚」。

罷團呼籲羅廷瑋，請勿再動用司法資源與權力機器，對民主機制與基層公民施加壓力。選舉應回歸理性討論與事實基礎，對於任何試圖以不實訊息影響選情的行徑，將保留法律追訴權，以維護團隊名譽與市民的知情權。

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